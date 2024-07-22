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WTA
22 июля 2024, 15:14 | Обновлено 22 июля 2024, 15:15
164
0

Анастасия Соболева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Праге

22 июля 2024, 15:14 | Обновлено 22 июля 2024, 15:15
164
0
Анастасия Соболева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

22 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Евы Лис из Германии (№129 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на корте №10 после матча Фрех – Шарма. Ориентировочное время начала поединка – 17:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Линды Носковой (№26 WTA) или Катарины Завацкой (№179 WTA).

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