Анастасия Соболева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Евы Лис из Германии (№129 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на корте №10 после матча Фрех – Шарма. Ориентировочное время начала поединка – 17:20 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Линды Носковой (№26 WTA) или Катарины Завацкой (№179 WTA).

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