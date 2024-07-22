ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух полузащитников

«Черноморец» сообщил о подписании двух украинских полузащитников, это Богдан Билошевский и Денис Янаков.

Оба игрока заключили соглашения с одесским клубом на 3 года.

Билошевский и Янаков в свое время уже защищали цвета «моряков».

Денис выступал за «Черноморец» в Первой лиге – во втором круге сезона-2019/20, когда у его руля стоял Остап Маркевич. В весенней части сезона-2023/24 Янаков играл в «Вересе» на правах аренды от житомирского «Полесья».

Богдан сыграл в Одессе первую часть сезона 2021/22, когда был арендован у «Динамо». Последней его командой была «Александрия».

О трансфере Янакова Sport.ua сообщал еще неделю назад.