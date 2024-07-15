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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 22:45 | Обновлено 15 июля 2024, 22:47
545
0

Черноморец пригласил в команду игрока Полесья

Футболист ранее уже играл за одесситов

15 июля 2024, 22:45 | Обновлено 15 июля 2024, 22:47
545
0
Черноморец пригласил в команду игрока Полесья
ФК Полесье. Денис Янаков

В расположении одесского «Черноморца» появился очередной футболист, который может пополнить ряды команды.

Как стало известно Sport.ua, им является полузащитник Денис Янаков, который в весенней части сезона-2023/24 играл в ровенском «Вересе» на арендных правах от житомирского «Полесья».

Этот 25-летний игрок в свое время уже защищал цвета одесской команды. Было это во время выступлений «Черноморца» в Первой лиге – во втором круге сезона-2019/20, когда у его руля стоял Остап Маркевич. Правда, пребывание Янакова в Одессе было непродолжительным: сыграв 8 матчей (4 гола), он покинул команду.

Кроме «Черноморца», «Вереса» и «Полесья» в профессиональной карьере футболиста были также выступления за киевские «Динамо» (U-21), «Арсенал-Киев», луганскую «Зарю» и «Ингулец» из Петрово.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 14 июля, Колос и Черноморец провели в Ковалевке контрольный поединок, в котором победили подопечные Александра Поздеева со счетом 3:1.

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Черноморец Одесса Денис Янаков Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ инсайд свободный агент
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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