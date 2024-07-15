Черноморец пригласил в команду игрока Полесья

В расположении одесского «Черноморца» появился очередной футболист, который может пополнить ряды команды.

Как стало известно Sport.ua, им является полузащитник Денис Янаков, который в весенней части сезона-2023/24 играл в ровенском «Вересе» на арендных правах от житомирского «Полесья».

Этот 25-летний игрок в свое время уже защищал цвета одесской команды. Было это во время выступлений «Черноморца» в Первой лиге – во втором круге сезона-2019/20, когда у его руля стоял Остап Маркевич. Правда, пребывание Янакова в Одессе было непродолжительным: сыграв 8 матчей (4 гола), он покинул команду.

Кроме «Черноморца», «Вереса» и «Полесья» в профессиональной карьере футболиста были также выступления за киевские «Динамо» (U-21), «Арсенал-Киев», луганскую «Зарю» и «Ингулец» из Петрово.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 14 июля, Колос и Черноморец провели в Ковалевке контрольный поединок, в котором победили подопечные Александра Поздеева со счетом 3:1.