ОФИЦИАЛЬНО. Денис Янаков покидает Полесье

«Полесье» официально объявило о прекращении сотрудничества с нападающим Денисом Янаковым.

Денис Янаков присоединился к «Полесью» в 2021 году сначала на правах аренды, а затем подписал с командой полноценный контракт. В составе житомирян Денис сыграл 35 матчей (9 голов, 7 результативных передач) и выиграл с командой трофей Первой Лиги. Во второй половине прошлого сезона Янаков на правах аренды выступал за «Верес».

«Денис, «Полесье» помнит и будет помнить твою игру и твои голы в составе нашей команды. Ты действительно стал частью команды, а твоя харизма и характер помогали команде в самые трудные времена. ФК «Полесье» желает тебе успехов в дальнейшей карьере, ярких голов и важных побед!», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Денис и еще 2 игрока были отданы в аренду в «Звягель».