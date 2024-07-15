Колос в домашнем спарринге переиграл Черноморец

В воскресенье, 14 июля, Колос и Черноморец провели в Ковалевке контрольный поединок, в котором победили подопечные Александра Поздеева со счетом 3:1.

Хозяева быстро открыли счет – на 8-й минуте Олег Криворучко после паса с правого фланга мастерски обыграл кипера гостей. Но одесситы уже через три минуты сравняли результат благодаря Алексею Хобленко, который находится на просмотре в одесском клубе (1:1).

В начале второго тайма после подачи углового Никита Бурда ударом головой снова вывел команду из Ковалевки вперед. А точку в игре поставил Артем Гусол – вингер на 81-й минуте сместился с фланга и красивым ударом поразил дальний угол Черноморца – 3:1.

Товарищеский матч

14 июля 2024 года. Ковалевка. Стадион Колос. 32 градуса, солнечно.

17:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса – 3:1 (1:1)

Голы: Криворучко, 7, Бурда, 49, Гусол, 84 – Хобленко, 12.

Черноморец: Рудько, Бутко, Арсич, Ермаков, просмотр», Васильев, Шпорн, Присяжнюк, Пшеничнюк, Штогрин (капитан), просмотр. На 60-й минуте на замену вышли вратарь Вичный и игроки команды U-19. Тренер – Александр Бабич.

Видеообзор матча