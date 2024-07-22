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Лига конференций
22 июля 2024, 15:23 | Обновлено 22 июля 2024, 15:44
906
1

Потенциальный оппонент для Полесья. Жеребьевка Q3 Лиги конференций

22 июля в Ньоне состоялся жребий третьего раунда квалификации ЛК

22 июля 2024, 15:23 | Обновлено 22 июля 2024, 15:44
906
1
Потенциальный оппонент для Полесья. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
УЕФА

22 июля в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

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В этом раунде Q3 участвуют 60 команд (52 по Пути представителей лиг и 8 по Пути чемпионов), которые поделены на пары и проведут поединки Q3 Лиги конференций 8 и 15 августа 2024 года.

Украинский клуб Полесье Житомир сыграет в Q3, если пройдет Олимпию из Любляны в Q2.

Соперником Полесья (или Олимпии) в Q3 Лиги конференций станет проигравший в паре: Шериф (Молдова) / Эльфсборг (Швеция)

Для выхода в евроосень житомирскому Полесью нужно пройти трех соперников.

Днепр-1 формально тоже принимал участие в жеребьевке (в паре с Академией Пушкаша из Венгрии – соперником по Q2), но днепровская команда снялась с УПЛ и в еврокубках не выступит.

Жеребьевкой определено, что лучший в паре Днепр-1 / Академия Пушкаша сыграет против победителя противостояния Зимбру (Молдова) – Арарат-Армения (Армения).

Лига конференций 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

🔹 Победитель: Олимпия (Словения) / Полесье (Украина) – Побежденный: Шериф (Молдова) / Эльфсборг (Швеция)

🔹 Победитель: Зимбру (Молдова) / Арарат-Армения (Армения) – Победитель: Днепр-1 (Украина) / Академия Пушкаша (Венгрия)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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