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Лига конференций Квалификация
Милсами
18.07.2024 19:00 – FT 0 : 0
Торпедо-БелАЗ
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Лига конференций
19 июля 2024, 00:59 | Обновлено 19 июля 2024, 01:51
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0

Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2

Украинский хавбек Ярослав Терехов сыграл за грузинский Милсами

19 июля 2024, 00:59 | Обновлено 19 июля 2024, 01:51
150
0
Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2
ФК Милсами

Вечером 18 июля состоялись ответные матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2024/25.

В этом раунде принимали участие 50 команд, которые были поделены на 25 пар.

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Украинец Артем Полярус сыграл 46 минут за армянский клуб Урарту в матче против Калева из Таллинна (2:1 на выезде, 2:0 дома).

За грузинский Милсами украинский хавбек Ярослав Терехов провел на поле 67 минут в матче против торпедо-белаз из беларуси (4:2 в гостях, 0:0 дома).

Украинский легионер «Жальгириса» Мирослав Мазур оставался в резерве весь матч против ВПС из Финляндии (2:1 на выезде, 1:0 дома).

Команды, которые выиграют противостояния, получили путевки в Q2 Лиги конференций, а проигравшие команды выбылииз еврокубков.

Полесье Житомир вступит в борьбу с Q2 Лиги конференций игрой против Олимпии из Любляны, а Днепр-1, похоже, на старт еврокубков не выйдет.

Лига конференций 2024/25

Первый раунд квалификации ЛК

Даты: 11 и 18 июля 2024 года

Пары 2-го раунда квалификации ЛК

Даты: 25 июля и 1 августа

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Лига конференций статистические расклады Милсами Артем Полярус Торпедо-БелАЗ Жодино Жальгирис Вильнюс Мирослав Мазур Урарту ВПС (Ваасан Паллосеура) Таллинна Калев
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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