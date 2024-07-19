Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2

Вечером 18 июля состоялись ответные матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2024/25.

В этом раунде принимали участие 50 команд, которые были поделены на 25 пар.

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Украинец Артем Полярус сыграл 46 минут за армянский клуб Урарту в матче против Калева из Таллинна (2:1 на выезде, 2:0 дома).

За грузинский Милсами украинский хавбек Ярослав Терехов провел на поле 67 минут в матче против торпедо-белаз из беларуси (4:2 в гостях, 0:0 дома).

Украинский легионер «Жальгириса» Мирослав Мазур оставался в резерве весь матч против ВПС из Финляндии (2:1 на выезде, 1:0 дома).

Команды, которые выиграют противостояния, получили путевки в Q2 Лиги конференций, а проигравшие команды выбылииз еврокубков.

Полесье Житомир вступит в борьбу с Q2 Лиги конференций игрой против Олимпии из Любляны, а Днепр-1, похоже, на старт еврокубков не выйдет.

Лига конференций 2024/25

Первый раунд квалификации ЛК

Даты: 11 и 18 июля 2024 года

Пары 2-го раунда квалификации ЛК

Даты: 25 июля и 1 августа