Лига конференций. Итоги первого раунда квалификации. Определены пары Q2
Украинский хавбек Ярослав Терехов сыграл за грузинский Милсами
Вечером 18 июля состоялись ответные матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2024/25.
В этом раунде принимали участие 50 команд, которые были поделены на 25 пар.
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Украинец Артем Полярус сыграл 46 минут за армянский клуб Урарту в матче против Калева из Таллинна (2:1 на выезде, 2:0 дома).
За грузинский Милсами украинский хавбек Ярослав Терехов провел на поле 67 минут в матче против торпедо-белаз из беларуси (4:2 в гостях, 0:0 дома).
Украинский легионер «Жальгириса» Мирослав Мазур оставался в резерве весь матч против ВПС из Финляндии (2:1 на выезде, 1:0 дома).
Команды, которые выиграют противостояния, получили путевки в Q2 Лиги конференций, а проигравшие команды выбылииз еврокубков.
Полесье Житомир вступит в борьбу с Q2 Лиги конференций игрой против Олимпии из Любляны, а Днепр-1, похоже, на старт еврокубков не выйдет.
Лига конференций 2024/25
Первый раунд квалификации ЛК
Даты: 11 и 18 июля 2024 года
Пары 2-го раунда квалификации ЛК
Даты: 25 июля и 1 августа
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