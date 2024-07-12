Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полярус сыграл за Урарту. Итоги игрового дня Лиги конференций
Лига конференций Квалификация
Калев Таллин
11.07.2024 19:30 – FT 1 : 2
Урарту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 июля 2024, 00:23 | Обновлено 12 июля 2024, 00:45
78
0

Полярус сыграл за Урарту. Итоги игрового дня Лиги конференций

В первом раунде участвуют 50 команд, которые поделены на 25 пар

12 июля 2024, 00:23 | Обновлено 12 июля 2024, 00:45
78
0
Полярус сыграл за Урарту. Итоги игрового дня Лиги конференций
ФК Урарту. Артем Полярус

Вечером 11 июля состоялись матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2024/25.

В этом раунде участвуют 50 команд, которые поделены на 25 пар.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинец Артем Полярус сыграл 66 минут за армянский клуб Урарту в гостевом матче против Калева из Таллинна (2:1).

За грузинский Милсами украинский хавбек Ярослав Терехов провел на поле весь матч против топедо-белаз из беларуси (4:2).

Украинский легионер «Жальгириса» Мирослав Мазур провел в резерве выездной матч против ВПС из Финляндии (2:1).

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги конференций, а проигравшие команды вылетят из еврокубков.

Украинские команды Днепр-1 (если не снимется с турнира) и Полесье Житомир вступят в борьбу с Q2 Лиги конференций.

Лига конференций 2024/25. Первый раунд квалификации

Первые матчи: 11 июля 2024 года

По теме:
У армянского клуба игроков из рф не пустили в Эстонию на Лигу конференций
Ничья для Беседина и Макаренко. Сыграны матчи 1-го раунда Лиги чемпионов
Украинские судьи получили назначения на матчи Лиги конференций
Лига конференций Урарту Артем Полярус Таллинна Калев Жальгирис Вильнюс Мирослав Мазур ВПС (Ваасан Паллосеура) Милсами Торпедо-БелАЗ Жодино
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
Футбол | 11 июля 2024, 10:50 13
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024

Феликсу Цвайеру досталось

«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
Бокс | 11 июля 2024, 05:22 0
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался

Флойд высказался о так и несостоявшемся поединке против Антонио Маргарито

Стала известна первая финалистка Уимблдона
Теннис | 11.07.2024, 18:30
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
На украинскую звезду появились два новых претендента. Цена вопроса €40 млн
Футбол | 12.07.2024, 01:32
На украинскую звезду появились два новых претендента. Цена вопроса €40 млн
На украинскую звезду появились два новых претендента. Цена вопроса €40 млн
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бокс | 11.07.2024, 20:45
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 16
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 12
Футбол
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
11.07.2024, 04:29 1
Футбол
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 51
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем