Полярус сыграл за Урарту. Итоги игрового дня Лиги конференций
В первом раунде участвуют 50 команд, которые поделены на 25 пар
Вечером 11 июля состоялись матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2024/25.
В этом раунде участвуют 50 команд, которые поделены на 25 пар.
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Украинец Артем Полярус сыграл 66 минут за армянский клуб Урарту в гостевом матче против Калева из Таллинна (2:1).
За грузинский Милсами украинский хавбек Ярослав Терехов провел на поле весь матч против топедо-белаз из беларуси (4:2).
Украинский легионер «Жальгириса» Мирослав Мазур провел в резерве выездной матч против ВПС из Финляндии (2:1).
Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги конференций, а проигравшие команды вылетят из еврокубков.
Украинские команды Днепр-1 (если не снимется с турнира) и Полесье Житомир вступят в борьбу с Q2 Лиги конференций.
Лига конференций 2024/25. Первый раунд квалификации
Первые матчи: 11 июля 2024 года
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