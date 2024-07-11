Шахов крупно проиграл. Результаты 1-го раунда квалификации Лиги Европы
В стартовом раунде участвуют 12 команд, поделенных на 6 пар
Вечером 11 июля состоялись первые матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25. В этом раунде участвуют 12 команд, поделенных на 6 пар.
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Тобол из Казахстана, за который выступает украинский хавбек Евгений Шахов, на выезде разгромно проиграл клубу Ружомберок из Словакии (2:5). Шахов вышел в основе, получил желтую карточку на 64-й минуте и был заменен на 76-й.
Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, дома уступил Зире из Азербайджана (0:1), за которую украинский полузащитник Эльдар Кулиев вышел на замену на 64-й минуте.
Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q2 Лиги конференций.
Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.
Лига Европы 2024/25. Первый раунд квалификации
Первые матчи, 11 июля 2024 года
- Эльфсборг (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0
- Пакш (Венгрия) – Корвинул (Румыния) – 0:4
- Ружомберок (Словакия) – Тобол (Казахстан) – 5:2
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Зира (Азербайджан) – 0:1
- Ботев Пловдив (Болгария) – Марибор (Словения) – 2:1
- Висла Краков (Польша) – Лапи (Косово) – 2:0
Все пары 1-го раунда квалификации ЛЕ
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