Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахов крупно проиграл. Результаты 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Лига Европы Квалификация
Ботев
11.07.2024 21:00 – FT 2 : 1
Марибор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 июля 2024, 23:59 | Обновлено 12 июля 2024, 00:19
704
0

Шахов крупно проиграл. Результаты 1-го раунда квалификации Лиги Европы

В стартовом раунде участвуют 12 команд, поделенных на 6 пар

11 июля 2024, 23:59 | Обновлено 12 июля 2024, 00:19
704
0
Шахов крупно проиграл. Результаты 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ФК Тобол. Евгений Шахов

Вечером 11 июля состоялись первые матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25. В этом раунде участвуют 12 команд, поделенных на 6 пар.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тобол из Казахстана, за который выступает украинский хавбек Евгений Шахов, на выезде разгромно проиграл клубу Ружомберок из Словакии (2:5). Шахов вышел в основе, получил желтую карточку на 64-й минуте и был заменен на 76-й.

Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, дома уступил Зире из Азербайджана (0:1), за которую украинский полузащитник Эльдар Кулиев вышел на замену на 64-й минуте.

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q2 Лиги конференций.

Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Лига Европы 2024/25. Первый раунд квалификации

Первые матчи, 11 июля 2024 года

  • Эльфсборг (Швеция) – Пафос (Кипр) – 3:0
  • Пакш (Венгрия) – Корвинул (Румыния) – 0:4
  • Ружомберок (Словакия) – Тобол (Казахстан) – 5:2
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Зира (Азербайджан) – 0:1
  • Ботев Пловдив (Болгария) – Марибор (Словения) – 2:1
  • Висла Краков (Польша) – Лапи (Косово) – 2:0

Все пары 1-го раунда квалификации ЛЕ

По теме:
Ботев Пловдив – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Ассистентом Гуры в Шерифе стал украинец
Юрий ГУРА: «Трансферы украинцев в Шериф? Разве что Тису будут переплывать»
Лига Европы Тобол Марибор Эльфсборг Евгений Шахов Ружомберок Шериф Тирасполь Пакш Висла Краков Ботев Пловдив Зира Пафос Юрий Гура Эльдар Кулиев Корвинул Лапи Подуево
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определил роль Лунина на следующий сезон. В каких турнирах сыграет?
Футбол | 12 июля 2024, 00:55 0
Реал определил роль Лунина на следующий сезон. В каких турнирах сыграет?
Реал определил роль Лунина на следующий сезон. В каких турнирах сыграет?

Первым номером «галактикос» будет Тибо Куртуа

Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 11 июля 2024, 21:25 14
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде

Барбора Крейчикова остановила Елену Рыбакину

Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Футбол | 11.07.2024, 02:14
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Теннис | 11.07.2024, 18:30
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Футбол | 11.07.2024, 04:38
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
10.07.2024, 20:58 2
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 7
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 12
Футбол
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 16
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем