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Калев Таллин
11.07.2024 19:30 – FT 1 : 2
Урарту
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Лига конференций
12 июля 2024, 00:47 | Обновлено 12 июля 2024, 01:06
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0

У армянского клуба игроков из рф не пустили в Эстонию на Лигу конференций

В составе «Урарту» украинец Артем Полярус сыграл 66 минут против «Калева»

12 июля 2024, 00:47 | Обновлено 12 июля 2024, 01:06
203
0
У армянского клуба игроков из рф не пустили в Эстонию на Лигу конференций
ФК Урарту

У армянского клуба «Урарту» футболисты из рф не смогли принять участие в гостевом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций против эстонского «Калева».

Главный тренер армянской команды Дмитрий Гунько из рф сообщил, что ни один из 6 футболистов с российским паспортом не получил разрешения на въезд в Эстонию:

«В нашей команде есть представители рф. Все мы в клубе до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд в Эстонию. Этого разрешения нет, так что ни один футболист из рф участия в игре не принимает».

За «Урарту» выступают 6 футболистов из рф: вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

В составе «Урарту» украинец Артем Полярус сыграл 66 минут против «Калева» из Таллинна (2:1). В период с 2019 до 2021 года Полярус выступал за рашистские команды «химки» и «ахмат».

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Лига конференций Урарту Таллинна Калев дисквалификация россии Дмитрий Гунько Артем Полярус бойкот виза
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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