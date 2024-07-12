У армянского клуба игроков из рф не пустили в Эстонию на Лигу конференций
В составе «Урарту» украинец Артем Полярус сыграл 66 минут против «Калева»
У армянского клуба «Урарту» футболисты из рф не смогли принять участие в гостевом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций против эстонского «Калева».
Главный тренер армянской команды Дмитрий Гунько из рф сообщил, что ни один из 6 футболистов с российским паспортом не получил разрешения на въезд в Эстонию:
«В нашей команде есть представители рф. Все мы в клубе до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд в Эстонию. Этого разрешения нет, так что ни один футболист из рф участия в игре не принимает».
За «Урарту» выступают 6 футболистов из рф: вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.
В составе «Урарту» украинец Артем Полярус сыграл 66 минут против «Калева» из Таллинна (2:1). В период с 2019 до 2021 года Полярус выступал за рашистские команды «химки» и «ахмат».
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