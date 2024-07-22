Президент Миная: «Металлист 1925 в УПЛ? Это максимально противозаконно!»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк оценил идею плей-офф за место «Днепра-1» в УПЛ.

– Валерий Иванович, как Вы относитесь к проведению «мини-турнира» за право играть в УПЛ?

– Я вообще сначала не понимал, откуда взялась идея этого турнира. Во-первых, почему – «четырех»? Абсолютно понятно, по практике украинского чемпионата, что согласно рейтингу 15-я команда чемпионата должна была претендовать на место «Днепра-1». Можно было дискутировать, относительно команд, которые играли в плей-офф. А вот каким образом в этой истории начал фигурировать «Металлист 1925» – это большая загадка!

– То есть, по Вашему мнению «Металлист 1925» не должен был претендовать на место в УПЛ?

– Команда заняла последнее место. Набрала на два очка меньше, чем «Минай». В личных встречах проиграла «Минаю». И это мы еще не вспоминаем их «победу» над нами в первом круге, когда они выиграли за счет гола из офсайда. То есть, если резюмировать, то «Минай» боролся до последнего, чтобы опередить конкурента и сделал это, а на это всем наплевать. Где здесь спортивный принцип, о котором так много говорят? Представим ситуацию, если бы «Минай» остался с 6-ю очками, как после первого круга, и занял последнее место. Как вы думаете, рассматривали бы нас, как участника «мини-турнира»? Думаю, нет ... А вот «Металлист 1925» почему-то рассматривают.

Еще добавлю, что на сегодня «Днепра-1» нет в таблице УПЛ и «Минай» автоматически занял 14 позицию, которая по регламенту прошлого сезона давала право претендовать на место в УПЛ на следующий сезон. Об этом говорится в регламенте. «Металлист 1925» поднялся на 15 строчку. Эта позиция не дает им права вообще претендовать на возможность повышения в классе в этом сезоне. Поэтому «Металлист 1925» никаким образом не может рассматриваться в качестве перспективного участника УПЛ в сезоне 24/25. То есть, это максимально противозаконно!

– Тогда Ваша версия: почему «Металлист 1925» получил такое лобби?

– Как только в инфопространстве появилась информация о возможном снятии «Днепра-1», владельцы «Металлиста 1925» сразу «включились» и начали толкать идею турнира четырех.

– Какой Ваш вариант развития событий?

– Не о чем говорить. Есть решение большинства клубов УПЛ. Именно клубы – это те, благодаря кому существует Премьер-лига! Кто еще должен решать кого принимать в чемпионат, а кого нет?

Ранее мнением о замене «Днепра-1» поделился Игорь Беланов.