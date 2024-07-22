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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 12:46 | Обновлено 22 июля 2024, 13:47
1386
5

Президент Миная: «Металлист 1925 в УПЛ? Это максимально противозаконно!»

Валерий Пересоляк оценил идею плей-офф за место «Днепра-1» в УПЛ

22 июля 2024, 12:46 | Обновлено 22 июля 2024, 13:47
1386
5
Президент Миная: «Металлист 1925 в УПЛ? Это максимально противозаконно!»
Валерий Пересоляк

Президент «Миная» Валерий Пересоляк оценил идею плей-офф за место «Днепра-1» в УПЛ.

– Валерий Иванович, как Вы относитесь к проведению «мини-турнира» за право играть в УПЛ?

– Я вообще сначала не понимал, откуда взялась идея этого турнира. Во-первых, почему – «четырех»? Абсолютно понятно, по практике украинского чемпионата, что согласно рейтингу 15-я команда чемпионата должна была претендовать на место «Днепра-1». Можно было дискутировать, относительно команд, которые играли в плей-офф. А вот каким образом в этой истории начал фигурировать «Металлист 1925» – это большая загадка!

– То есть, по Вашему мнению «Металлист 1925» не должен был претендовать на место в УПЛ?

– Команда заняла последнее место. Набрала на два очка меньше, чем «Минай». В личных встречах проиграла «Минаю». И это мы еще не вспоминаем их «победу» над нами в первом круге, когда они выиграли за счет гола из офсайда. То есть, если резюмировать, то «Минай» боролся до последнего, чтобы опередить конкурента и сделал это, а на это всем наплевать. Где здесь спортивный принцип, о котором так много говорят? Представим ситуацию, если бы «Минай» остался с 6-ю очками, как после первого круга, и занял последнее место. Как вы думаете, рассматривали бы нас, как участника «мини-турнира»? Думаю, нет ... А вот «Металлист 1925» почему-то рассматривают.

Еще добавлю, что на сегодня «Днепра-1» нет в таблице УПЛ и «Минай» автоматически занял 14 позицию, которая по регламенту прошлого сезона давала право претендовать на место в УПЛ на следующий сезон. Об этом говорится в регламенте. «Металлист 1925» поднялся на 15 строчку. Эта позиция не дает им права вообще претендовать на возможность повышения в классе в этом сезоне. Поэтому «Металлист 1925» никаким образом не может рассматриваться в качестве перспективного участника УПЛ в сезоне 24/25. То есть, это максимально противозаконно!

– Тогда Ваша версия: почему «Металлист 1925» получил такое лобби?

– Как только в инфопространстве появилась информация о возможном снятии «Днепра-1», владельцы «Металлиста 1925» сразу «включились» и начали толкать идею турнира четырех.

– Какой Ваш вариант развития событий?

– Не о чем говорить. Есть решение большинства клубов УПЛ. Именно клубы – это те, благодаря кому существует Премьер-лига! Кто еще должен решать кого принимать в чемпионат, а кого нет?

Ранее мнением о замене «Днепра-1» поделился Игорь Беланов.

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Источник: исполком УАФ определил судьбу места Днепра-1 в УПЛ
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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 5
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Korkust
А в чому проблема вийти й на полі довести хто сильніший, а не ось ці закулісні дискусії, якщо Минай звісно сильніший, але схоже, що вони просто бояться програти. Я б взагалі якщо така хрінь то взяв би й Минай з Металістом залишив в Першій лізі, а дві команди які грали плей-офф нехай вирішать хто підвищиться. Бо з огляду на те як Минай з Металістом веращать, то їх потрібно на рік залишити там куди вони вилетіли.
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+4
Игорек
Ось тепер і побачимо хто найсильніший 
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+1
Xvalenok03
Раз гол из офсайда забили, то вопросов нет. Тогда действительно противозаконно.
Жаль , что никто не знает как по закону поступать.
Ответить
+1
FunnyCat_____
а стадион без света?
Ответить
+1
serhiy
Підігрів і світло на стадіоні зробіть тоді рот відкривайте !!!
Ответить
-1
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