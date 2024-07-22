Байндл проиграла первый матч на турнире WTA 125 в Варшаве

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве (Польша).

В первом раунде украинка проиграла Лине Глушко из Израиля (№307 WTA), которая стартовала в квалификации.

Варшава. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 2:6, 5:7

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Глушко сразится против Вероники Фальковской (№506 WTA) или Кароль Монне (№221 WTA).