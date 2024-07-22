WTA22 июля 2024, 14:07 | Обновлено 22 июля 2024, 14:08
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Байндл проиграла первый матч на турнире WTA 125 в Варшаве
Катерина уступила теннисистке из квалификации
22 июля 2024, 14:07 | Обновлено 22 июля 2024, 14:08
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве (Польша).
В первом раунде украинка проиграла Лине Глушко из Израиля (№307 WTA), которая стартовала в квалификации.
Варшава. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 2:6, 5:7
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Глушко сразится против Вероники Фальковской (№506 WTA) или Кароль Монне (№221 WTA).
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