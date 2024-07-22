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WTA
22 июля 2024, 14:07 | Обновлено 22 июля 2024, 14:08
116
0

Байндл проиграла первый матч на турнире WTA 125 в Варшаве

Катерина уступила теннисистке из квалификации

22 июля 2024, 14:07 | Обновлено 22 июля 2024, 14:08
116
0
Байндл проиграла первый матч на турнире WTA 125 в Варшаве
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве (Польша).

В первом раунде украинка проиграла Лине Глушко из Израиля (№307 WTA), которая стартовала в квалификации.

Варшава. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 2:6, 5:7

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Глушко сразится против Вероники Фальковской (№506 WTA) или Кароль Монне (№221 WTA).

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WTA Варшава Катерина Байндл (Козлова) Лина Глушко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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