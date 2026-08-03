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WTA
03 августа 2026, 15:33 | Обновлено 03 августа 2026, 15:38
103
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Подрез с победы стартовала на турнире WTA 125 в Варшаве

Вероника обыграла Елену Мичич в двух сетах в матче 1/16 финала

03 августа 2026, 15:33 | Обновлено 03 августа 2026, 15:38
103
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Подрез с победы стартовала на турнире WTA 125 в Варшаве
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 134) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Елену Мичич (WTA 269) за 1 час и 36 минут – 6:3, 7:6 (7:4).

Это была первая очная встреча соперниц.

Вероника на турнире в Польше выступает в статусе шестой сеяной.

Во втором круге Подрез сыграет либо с Викторией Грунчаковой, либо с Сюзан Бандекки.

WTA 125 Варшава. Хард, 1/16 финала

Елена Мичич [Q] – Вероника Подрез [6] – 3:6, 6:7 (4:7)

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Вероника Подрез WTA Варшава
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Вітаємо з успішним стартом!
Поки всі топи зосереджені на тисячниках, є можливість використати всі шанси на челенджері.
Успіхів!
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