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  4. Подрез не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве
WTA
05 августа 2026, 19:17 |
181
0

Подрез не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве

Вероника уступила Сюзан Бендекки в двух сетах

05 августа 2026, 19:17 |
181
0
Подрез не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве
Instagram. Вероника Подрез
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 139) завершила выступения на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.

В 1/8 финала украинка уступила представительнице Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 167) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 1:6, 4:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В четвертьфинале Бандекки сыграет либо с Вендулой Вальдманновой, либо с Сюзанной Павликовской.

Следующим турниром, на котором выступит Вероника, будет квалификация US Open 2026.

WTA 125 Варшава. Хард, 1/8 финала

Сюзан Бандекки Вероника Подрез [6] – 6:1, 6:4

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Вероника Подрез Сюзан Бандекки WTA Варшава
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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