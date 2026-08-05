Подрез не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве
Вероника уступила Сюзан Бендекки в двух сетах
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 139) завершила выступения на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.
В 1/8 финала украинка уступила представительнице Швейцарии Сюзан Бандекки (WTA 167) в двух сетах за 1 час и 14 минут – 1:6, 4:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
В четвертьфинале Бандекки сыграет либо с Вендулой Вальдманновой, либо с Сюзанной Павликовской.
Следующим турниром, на котором выступит Вероника, будет квалификация US Open 2026.
WTA 125 Варшава. Хард, 1/8 финала
Сюзан Бандекки – Вероника Подрез [6] – 6:1, 6:4
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