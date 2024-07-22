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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 14:07 | Обновлено 22 июля 2024, 14:15
1016
0

Полесье может вернуть в Украину перспективного вингера сборной Украины U-23

Житомирскому клубу интересен Максим Хлань

22 июля 2024, 14:07 | Обновлено 22 июля 2024, 14:15
1016
0
Полесье может вернуть в Украину перспективного вингера сборной Украины U-23
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский атакующий полузащитник польского клуба «Лехия» из Гданьска Максим Хлань находится в поле зрения житомирского «Полесья».

Сообщается, что полищуки рассматривают 21-летнего футболиста в качестве стратегического усиления в ближайшие трансферные окна.

Хлань родом из Житомира. Ранее в Украине он выступал за юношеские составы «Карпат», «Зарю», а в 2023 году перешел в «Лехию».

Максим Хлань провел более 20 матчей за юношеские и молодежные сборные Украины. Сейчас вингер в составе олимпийской команды Украины U-23 отправился на Игры-2024 в Париже.

Ранее Хлань рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду.

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Максим Хлань Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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