Полесье может вернуть в Украину перспективного вингера сборной Украины U-23
Житомирскому клубу интересен Максим Хлань
Украинский атакующий полузащитник польского клуба «Лехия» из Гданьска Максим Хлань находится в поле зрения житомирского «Полесья».
Сообщается, что полищуки рассматривают 21-летнего футболиста в качестве стратегического усиления в ближайшие трансферные окна.
Хлань родом из Житомира. Ранее в Украине он выступал за юношеские составы «Карпат», «Зарю», а в 2023 году перешел в «Лехию».
Максим Хлань провел более 20 матчей за юношеские и молодежные сборные Украины. Сейчас вингер в составе олимпийской команды Украины U-23 отправился на Игры-2024 в Париже.
Ранее Хлань рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду.
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