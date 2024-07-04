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  4. Хавбек сборной Украины рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду
Футбол
04 июля 2024, 19:10 |
512
0

Хавбек сборной Украины рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду

Хлань уговорил руководство Лехии

04 июля 2024, 19:10 |
512
0
Хавбек сборной Украины рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Максим Хлань стал только одним из двух игроков, которые выступают не в чемпионате Украины и которым удалось уговорить клуб отпустить на Олимпиаду.

Хавбек рассказал о своей ситуации в польской «Лехии».

«Конечно, [чувствую] эмоции, прежде всего, гордости — для Украины это впервые. Конечно, мы готовимся и хотим хорошо себя проявить. Очень рад, что попал в финальный список. Моя семья очень гордится».

«Клуб сразу понял мою позицию, что я люблю свою страну и должен быть [на Олимпиаде] при любых обстоятельствах. Дискуссия продолжалась недолго, они хотели меня оставить. Понимаю клуб и их поведение. Но нужно понимать, что в таком положении наша страна — должны ее поддержать все вместе».

«Есть поговорка, что главное – участие. [Но] у меня самые высокие цели – конечно, это победа на Олимпиаде. Как будет, никто не знает. Но что мы и лично я выложимся на 100%, я могу подтвердить».

«Не нервничаю. Есть спортивный мандраж, но это входит в нашу работу. Нужно доверять всегда своим способностям», – сказал Хлань.

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Максим Хлань сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Лехия Гданьск
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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