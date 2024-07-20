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  4. ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
Испания
20 июля 2024, 13:00 | Обновлено 20 июля 2024, 13:25
4736
3

ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье

Артем отличился в товарищеском спарринге

20 июля 2024, 13:00 | Обновлено 20 июля 2024, 13:25
4736
3
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ФК Жирона. Артем Довбик

Сегодня, 20 июля, проходит второй товарищеский спарринг «Жироны» на предсезонных сборах.

Соперником каталонцев стал французский клуб «Монпелье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Жироны» вышел украинский нападающий Артем Довбик. В первом тайме матча Артем сумел оформить дубль. Украинец забил на 24-й и 38-й минуте матча. После первой половины игры «Жирона» побеждает 2:1.

Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч, ведь продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на Евро-2024.

Первый гол

Второй гол

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Монпелье Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Артем Довбик товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sukiyaki
Зранку чекаємо "новин" про нову/стару чергу бажаючих.. 
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-1
Обсервер Влад
Знав коли забивати А на Євро де були твої голи?
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-1
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