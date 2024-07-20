ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье

Сегодня, 20 июля, проходит второй товарищеский спарринг «Жироны» на предсезонных сборах.

Соперником каталонцев стал французский клуб «Монпелье».

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В стартовом составе «Жироны» вышел украинский нападающий Артем Довбик. В первом тайме матча Артем сумел оформить дубль. Украинец забил на 24-й и 38-й минуте матча. После первой половины игры «Жирона» побеждает 2:1.

Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч, ведь продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на Евро-2024.

Первый гол

El primer del pitxitxi! 🎯 pic.twitter.com/SHjiwrraZS — Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024

Второй гол