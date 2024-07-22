Бензема назвал лучшую команду в мире

Нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема высказал мнение о лучшей команде в мире.

«Реал» – лучшая команда в мире. Мадрид всегда силен и борется за все трофеи. Не вижу ни одной команды, способной стать сильнее», – заявил Бензема.

36-летний Карим Бензема влился в ряды «Аль-Иттихада» летом 2023 года, перейдя на правах свободного агента из мадридского «Реала». Цвета «галактикос» француз защищал с 2009 года.

Ранее Карим Бензема назвал главного претендента на Золотой мяч 2024.