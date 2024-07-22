Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бензема назвал главного претендента на Золотой мяч 2024
Другие новости
22 июля 2024, 01:49 | Обновлено 22 июля 2024, 02:02
144
0

Бензема назвал главного претендента на Золотой мяч 2024

Экс-нападающий мадридского «Реала» – о борьбе за почетный трофей в нынешнем году

22 июля 2024, 01:49 | Обновлено 22 июля 2024, 02:02
144
0
Бензема назвал главного претендента на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема, который в 2022 году выиграл Золотой мяч, будучи игроком мадридского «Реала», поделился мнением о главном претенденте на почетный трофей в 2024 году.

Француз уверен, что трофей должен получить вингер «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор.

«Винисиус заслуживает Золотой мяч после такого сезона – и не только за то, что он сделал в этом году, но и за предыдущий год, за его умение обращаться с мячом. Он совершенный футболист», – заявил Бензема.

Напомним, ранее сообщалось, что представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024.

По теме:
Стало известно, куда Мендеш хочет устроить Лунина этим летом
Не у Реала! Назван клуб, у которого лучшие шансы на победу в ЛЧ 2024/25
Леоненко назвал клуб, в который стоит перейти Лунину. Там играет украинец
Карим Бензема Золотой мяч Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Бокс | 21 июля 2024, 10:10 1
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри

Майк – о планах после поединка, в котором он должен был принять участие

Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Футбол | 21 июля 2024, 22:59 4
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024 U-19

Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге
Теннис | 21.07.2024, 20:11
Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге
Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Футбол | 21.07.2024, 20:00
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Футбол | 21.07.2024, 09:14
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 27
Бокс
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
20.07.2024, 08:20 1
Футбол
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
20.07.2024, 13:36 11
Футбол
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
20.07.2024, 21:45 6
Бокс
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 6
Бокс
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
20.07.2024, 09:25 34
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем