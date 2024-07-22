Бензема назвал главного претендента на Золотой мяч 2024

Нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема, который в 2022 году выиграл Золотой мяч, будучи игроком мадридского «Реала», поделился мнением о главном претенденте на почетный трофей в 2024 году.

Француз уверен, что трофей должен получить вингер «Реала» Мадрид Винисиус Жуниор.

«Винисиус заслуживает Золотой мяч после такого сезона – и не только за то, что он сделал в этом году, но и за предыдущий год, за его умение обращаться с мячом. Он совершенный футболист», – заявил Бензема.

Напомним, ранее сообщалось, что представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024.