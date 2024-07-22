Артем ДУДИК: «Переход в Шахтер был ошибкой»

В свое время Артем Дудик очень ярко заявил о себе в «Волыни». Тогда у луцкой команды были финансовые проблемы и она начала делать ставку на собственную молодежь. Юный вингер не потерялся во взрослом футболе. Быстрота, техника, настойчивость были фирменным знаком Артема.

К сожалению, после «Волыни» карьера Артема не пошла вверх. Некоторое время он находился в системе «Шахтера». Клубы из Беларуси, Украины, Польши не помогли Артему выйти на новый высокий уровень.

Сейчас 27-летний Дудик живет в Англии и выступает на любительском уровне, однако не исключает, что может вернуться в профессиональный футбол.

– Как начиналась ваша футбольная карьера?

– Я вырос в Луцке. С 6 лет начал заниматься в футбольной школе «Волыни». Всегда мечтал играть за родной клуб. Так сложились обстоятельства, что получил шанс проявить себя во взрослом футболе. Было доверие от Виталия Кварцяного, поддержка родных и желание работать каждый день над собой. Все это позволило частично реализовать свою мечту и провести определенное время в УПЛ в составе родной команды.



– Какие были впечатления, когда совсем в юном возрасте дебютировали за «Волынь»?

– В 2014 году начались военные действия, и после этого в «Волыни» начались изменения. Многие футболисты ушли, финансовая ситуация в клубе была сложной. Виталий Владимирович начал активно привлекать ко взрослой команде собственных воспитанников. Поэтому я психологически готовился, что в ближайшем будущем дебютирую в УПЛ. Для меня это был особый момент, потому что я долго к этому шел, но волнения не было. Было много молодых игроков, которых я знал с 7-8 лет, и это помогало чувствовать себя более комфортно в команде. Также опытные футболисты нам тогда очень помогали.

– Анатолия Диденко называли «дядя Толя». Как складывались отношения с «футбольными ветеранами»?

– Отношения с опытными игроками были хорошими. У меня лично остались только положительные впечатления. Они всегда пытались помочь нам, чем могли, и были для нас примером для подражания.



– Почему таланты «Волыни» так и не смогли найти себя в профессиональном футболе?

– Это сложный вопрос, я не раз об этом думал. Мы не раз общались с ребятами, которые тогда были в команде. И пришли к выводу, что на это повлияло много факторов: кому-то не хватило футбольного везения, кому-то – футбольной квалификации, а кто-то принимал неправильные решения относительно продолжения своей карьеры.

Также, по-моему, руководство «Волыни» не до конца компетентно проявило себя в той ситуации, когда мы вылетели в Первую лигу. Многие футболисты начали расходиться в другие команды. Мне кажется, что нужно было действовать по примеру «Днепра». Они оказались в подобной ситуации, но пытались собрать своих молодых футболистов вместе и развивать их дальше. В итоге мы видим результат: сколько из той когорты молодых футболистов «Днепра» сейчас играет на хорошем уровне и сколько из «Волыни».

– Какой самый памятный матч за «Волынь»?

– Наверное, игра против ФК «Черноморец», когда я забил первый гол в УПЛ. Такие моменты запоминаются надолго, тогда я испытывал невероятные эмоции. Но дальше понимаешь, что нужно много работать, чтобы становиться лучше.



– Какое у вас осталось впечатление о Кварцяном?

– Впечатления больше положительные, чем отрицательные. Я Виталия Владимировича очень уважаю, как человека и тренера. Мне очень нравилось, что он с футболистами был максимально откровенным. Когда его что-то не устраивало, он сразу говорил. Он требовал много правильных вещей от нас и был хорошим мотиватором. Но, мне кажется, не хватало качества в тренировочном процессе. Физически, тактически и психологически подчас возникали проблемы.

– Вы сейчас поддерживаете связь?

– После того как я ушел из «Волыни», мы не поддерживаем связь. Но, несмотря на это, я все равно благодарен Виталию Владимировичу за то, что он для меня сделал. Он всегда желал мне только лучшего и всячески помогал.

ФК Волынь. Артем Дудик

– Во время матчей Кварцяный всегда был эмоционален. Как быстро он успокаивался после игры?

– Во время игры Виталий Владимирович, ни для кого не секрет, всегда был эмоциональным и экспрессивным. Я его прекрасно понимал, потому что он всегда был максимально настроен на результат. Но он довольно быстро отходил, и команда дальше готовилась к недельному циклу. А вообще Виталий Владимирович — интересная личность в футболе, он завоевал к себе интерес большой аудитории. И, как человек, он очень добрый. К нему можно в любое время подойти, чтобы что-то обсудить или спросить, он всегда выслушает.

– Почему вы после «Волыни» выбрали «Шахтер»?

– Мне кажется, в то время я был слишком молод, чтобы принимать правильные решения. На тот момент у меня было несколько предложений от клубов УПЛ, и я выбрал «Шахтер». Я надеялся, что поиграю в молодежном составе, а дальше буду иметь шанс попасть в первую команду. Но в то время это было нереально. Тогда в «Шахтере» главным тренером был Паулу Фонсека и он не рассчитывал на игроков из молодежного состава.

– «Шахтер» сам вышел с предложением?

– С этим предложением ко мне обратился мой агент. Он сказал, что есть возможность перейти в «Шахтер». Конечно, я согласился.

– В молодежной команде «Шахтера» вы работали с Валерием Кривенцовым. Расскажите об этом наставнике.

– Я считаю, что это очень квалифицированный тренер с аналитическим складом ума. Валерий Сергеевич хорошо разбирается в тренировочном и игровом процессе. Готовясь к каждой игре, каждый знал, что должен делать на поле. Он в деталях разбирал соперника, и это всегда работало. У него были высокие требования к нам. Но я очень благодарен и счастлив, что мог играть под его руководством. Я увидел футбол с другого ракурса.

– Насколько принципиальными были матчи против «Динамо» в молодежном чемпионате?

– Это уже сложилось исторически. Будь то игры молодежных команд или взрослых. На эти противостояния мы настраивались по-особому, понимая силу соперника. Это были принципиальные матчи, которые нужно выигрывать. Благодаря победам в двух матчах с «Динамо» мы тогда стали чемпионами, если я не ошибаюсь, впервые за 7 лет.

– Вы не считали, что переход из УПЛ в турнир дублеров – это шаг назад?

– Скажу прямо, на тот момент я об этом не думал. Некоторое время спустя я понял, что это был шаг назад. Например, мой младший брат Антон, который сейчас подписал профессиональный контракт с «Карлайл Юнайтед», они играют в League Two. Я уже смогу дать ему какие-то рекомендации, потому что у меня есть опыт. И я уверен, что таких ошибок, которые я совершал, он не сделает.

ФК Шахтер. Артем Дудик (№7) в дубле Шахтера играл вместе с Михаилом Мудриком

– Как бы ты ни тренировался, как бы ты ни играл, но шансов в первую команду попасть не было. Не было ли демотивации у молодых игроков «Шахтера»?

– Как я ранее отмечал, на тот момент шанса попасть в первую команду из молодежной практически не было, нас даже не привлекали к тренировкам с основой. Но, несмотря на это, все работали на 100 процентов, потому что хотели становиться лучше. Если в «Волыни» на тренировках футболисты могли где-то схитрить, то у Валерия Сергеевича нельзя было не дорабатывать. Все были заряжены на положительный результат. И теперь, по факту, из этого состава 90 процентов играет в УПЛ, а 50 процентов играет в сборной Украины.



– Кто выделялся в молодежной команде «Шахтера»?

– Из этого состава можно выделить много игроков. Я бы, однозначно, отметил Александра Пихаленка. Это был мозг команды, от него шло 50 процентов успешной игры команды. Еще с первой тренировки в «Шахтере» мне понравились Валерий Бондарь и Виктор Корниенко. Также мне очень импонировал Георгий Арабидзе. По-моему, он был самым сильным среди молодежного состава «Шахтера».

– Вас не удивил переход Пихаленка в «Динамо»?

– Нет. Каждый футболист хочет для себя успешной карьеры. Я думаю, что «Шахтер» его немного недооценил. Поэтому «Динамо» – это очень хороший вариант для продолжения карьеры. Я уверен, что он поможет киевлянам.

– Почему вы из «Шахтера» уехали в белорусский «Слуцк»?

– После полутора лет пребывания в «Шахтере» у меня было несколько вариантов аренды. «Шахтер» предлагал ехать в «Мариуполь». Агент также имел несколько вариантов аренды. Но по совокупности многих факторов я оказался в «Слуцке». Там я был один год и хорошо провел сезон.

– Какие впечатления остались после чемпионата Беларуси?

– Насколько я понимаю, этот сезон был самым сильным за все время белорусского футбола. Но я бы не сказал, что это был высокий уровень. Тогда играло много украинских футболистов – Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко. На мой взгляд, для игровой практики это может быть как вариант, но для развития в таких чемпионатах пользы мало.

– После «Слуцка» вы оказались все-таки в «Мариуполе»?

– После удачного сезона в Беларуси мне агент предложил несколько клубов, куда я мог бы перейти. Среди них был «Мариуполь», который я предпочел. Там было много игроков, с которыми я уже был знаком. Это был фактор, сыгравший немалую роль в моем выборе. Тогда тренером был Александр Бабич. Мне очень понравилось работать под его руководством. Импонировало его умение держать баланс во всем: в тренировочном процессе, в коммуникации с игроками. Также квалификация игроков была на высоком уровне. Несмотря на то, что у меня не было достаточно игровой практики, я получал колоссальное удовольствие от каждого дня пребывания в команде. Но я уверен, что если бы Александр Бабич остался в команде, я бы начал получать больше игрового времени, и вопрос о переходе в другой клуб не рассматривал бы. Когда после COVID-19 возобновился чемпионат, команду возглавил Остап Маркевич. Ему стало известно, что я намерен перейти в другую команду. Я получил предложение о переходе в «Волынь», но «Шахтер» не хотел отпускать меня бесплатно. В результате польская команда «Сандеция» была готова заплатить за меня определенную сумму. Так я очутился в Польше. Но, глядя назад, я думаю, лучше бы было остаться в «Мариуполе».

– Какое впечатление произвела Экстракласа?

– Там достаточно неплохой уровень. Но по сравнению с Украиной у Польши более прямолинейный футбол. Инфраструктура развита на хорошем уровне, все, что нужно, есть.

Когда я перешел в польский клуб, сразу пришел новый тренер. Команду пополнило много новых игроков. С самого начала чувствовалось, что не было хорошего коллектива и все это впоследствии повлияло на плохой результат команды. Буквально через 2-3 месяца я начал жалеть, что перешел из «Мариуполя» в «Сандецию».

ФК Сандеция. Артем Дудик

– Период в Первой лиге. «Агробизнес» и «ВПК Агро», какие оставили воспоминания?

– В начале весны я расторг контракт с «Сандецией». Вернувшись в Украину, было сложно найти команду, поскольку все уже были практически укомплектованы. В это время появился вариант с «Агробизнесом». После недели тренировок мы с тренером договорились, что я подпишу контракт до конца сезона. Тогда у команды были хорошие игроки и компетентный тренерский штаб. В том сезоне «Агробизнес» дошел до полуфинала Кубка Украины и всего двух пунктов не хватило для выхода в Премьер-лигу.

После окончания сезона я договорился с одной из команд Первой лиги, где были хорошие финансовые условия и задачи выйти в Премьер-лигу. Но перед началом нового сезона владелец команды внезапно отказался от финансирования, и я не подписал контракт, оставшись без команды. Было трудно быстро найти хороший вариант, и я согласился уехать в «ВПК Агро». После полугодового пребывания там началась полномасштабная война.



– В «Металлист 1925» Кривенцов пригласил?

– Нет, один из директоров команды позвонил мне и предложил приехать на просмотр. В результате я подписал контракт. Было очень приятно снова играть под руководством Валерия Сергеевича. «Металлист 1925» оставил очень положительное впечатление. Сильные игроки, отличный коллектив и современный подход в управлении клубом. Думаю, у них большой потенциал для развития. К сожалению, по определенным обстоятельствам мне пришлось покинуть команду.

– После выступлений за «Металлист 1925» была неопределенность. Любительские клубы в Польше. Как вы попали туда?

– После «Металлиста 1925» я решил поехать к моей семье, которая практически вся находится в Англии. Пока готовил документы и ждал визу, нужно было тренироваться, и я обратился к старому знакомому поляку за помощью. Он предложил приехать в его команду. Я не планировал играть там, но из-за долгого ожидания визы, они предложили играть за них. Это очень амбициозная команда, сейчас находящаяся на начальном этапе своего становления в профессиональном футболе. У них есть новый собственник с серьезными финансовыми возможностями, строящий стадион и тренировочную базу. В будущем я уверен, что за этой командой стоят большие перспективы, и еще не один украинец сыграет там.



– Насколько сложно украинским игрокам найти себя в Англии?

– Такого уровня игроку, как я, если ехать не сразу на контракт или не иметь серьезных связей или знакомств, очень сложно. Тебя здесь никто не знает, украинский футбол для них вообще не показатель, все нужно начинать с нуля. Когда тебе 18 лет – это окей, а когда тебе уже 27 – это сложно. Плюс у них очень интересная специфика подбора игроков, и они такое, как просмотр, практически не практикуют. Команды берут сразу на контракт, и им проще взять футболиста, которого они уже знают или кто уже играл в Англии, или за которым они следили, чем рисковать и брать кого-то, кого они не знают.

В клубах низших лиг также есть опция взять молодого футболиста в аренду на короткий срок, если им нужно закрыть какую-то проблемную позицию, и они этой опцией очень активно пользуются. Я был в нескольких неплохих командах на просмотре в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2, но, к сожалению, ничего не сложилось. А полупрофессиональные или любительские клубы я не рассматривал.

– Как в плане инфраструктуры в Англии?

– Все зависит от финансовых возможностей команды. Однако, в общем-то, каждый клуб в любой лиге стремится развиваться и улучшать инфраструктуру, поэтому в этом плане все может быть на высоком уровне.

– Бывали ли на матчах АПЛ?

– Да, я был на многих матчах АПЛ и на матчах низших лиг. В частности, посетил последний чемпионский матч сезона между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом». По моему субъективному мнению, настоящий уровень английского футбола начинается с Лиги 1. В АПЛ и Чемпионшипе очень большие финансовые возможности, и если посмотреть на составы команд этих лиг, то можно увидеть, что в одной команде может быть максимум 5-7 англичан. Например, в АПЛ из 20 команд только около 150 футболистов будут из Англии, и из них будет постоянно играть только половина, остальные — это легионеры.

– Чем сейчас занимаетесь? Есть еще желание играть в футбол?

– Да, желание играть однозначно есть. Если поступит какое-то хорошее предложение, то я с удовольствием на него откликнусь. Я продолжаю тренироваться с командой шестой лиги, базирующейся недалеко от моего дома. Иногда участвую в товарищеских матчах, играя за эту команду. Параллельно я прохожу обучение по спортивному менеджменту и тренерские курсы, получая все необходимые лицензии и знания. В будущем однозначно планирую связать свою жизнь с футболом.



– Валерий Кривенцов возглавил «Буковину». Вас не приглашали в Черновцы?

– Нет, Валерий Сергеевич меня не приглашал. «Буковина» ставит перед собой амбициозные цели и им нужны игроки сейчас на «ходу».

– Уже привыкли к Англии?

– Да, уже привык. Вначале было трудно из-за языкового барьера и особенностей в бытовой жизни. Беседуя с людьми, которые здесь живут более 10 лет, все они утверждают, что Англия изменилась, и не всегда это было к лучшему. Однако страна остается с большими перспективами и возможностями развития, особенно в футбольной сфере.

– В Манчестере болеете за «Юнайтед» или «Сити»?

– Я поддерживаю «Юнайтед» из-за их истории, но также очень интересуюсь работой Пепа Гвардиолы. Его тренерский стиль и футбольная философия увлекают меня, и, по моему мнению, «Сити» играет сейчас в эталонный футбол.

Сергей ТИЩЕНКО