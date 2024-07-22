ОФИЦИАЛЬНО. «Клуб моей жизни». Желизко продлил контракт с Лехией

Гданьская «Лехия» официально объявила о продлении контракта с украинским полузащитником Иваном Желизко.

Отмечается, что новое соглашение 23-летнего футболиста будет действовать в течение следующих 5 сезонов.

«Этот клуб стал клубом моей жизни. Я люблю этот город, людей, наш стадион и, конечно, пыл, который демонстрируют наши болельщики. Давайте побеждать и дальше, чтобы люди гордились нашей командой», – сказал Иван.

В сезоне 2023/24 Иван Желизко провел 28 матчей за «Лехию», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.