ОФИЦИАЛЬНО. «Клуб моей жизни». Желизко продлил контракт с Лехией
Украинский полузащитник подписал четырехлетнее соглашение
Гданьская «Лехия» официально объявила о продлении контракта с украинским полузащитником Иваном Желизко.
Отмечается, что новое соглашение 23-летнего футболиста будет действовать в течение следующих 5 сезонов.
«Этот клуб стал клубом моей жизни. Я люблю этот город, людей, наш стадион и, конечно, пыл, который демонстрируют наши болельщики. Давайте побеждать и дальше, чтобы люди гордились нашей командой», – сказал Иван.
В сезоне 2023/24 Иван Желизко провел 28 матчей за «Лехию», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
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