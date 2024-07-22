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  4. ОФИЦИАЛЬНО. «Клуб моей жизни». Желизко продлил контракт с Лехией
Польша
22 июля 2024, 14:24 |
380
1

ОФИЦИАЛЬНО. «Клуб моей жизни». Желизко продлил контракт с Лехией

Украинский полузащитник подписал четырехлетнее соглашение

22 июля 2024, 14:24 |
380
1
ОФИЦИАЛЬНО. «Клуб моей жизни». Желизко продлил контракт с Лехией
ФК Лехия. Иван Желизко

Гданьская «Лехия» официально объявила о продлении контракта с украинским полузащитником Иваном Желизко.

Отмечается, что новое соглашение 23-летнего футболиста будет действовать в течение следующих 5 сезонов.

«Этот клуб стал клубом моей жизни. Я люблю этот город, людей, наш стадион и, конечно, пыл, который демонстрируют наши болельщики. Давайте побеждать и дальше, чтобы люди гордились нашей командой», – сказал Иван.

В сезоне 2023/24 Иван Желизко провел 28 матчей за «Лехию», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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Иван Желизко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Лехия Гданьск
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Костя Шевченко
в плані, буде грати за кордоном - залишиться живий?
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