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Англия
22 июля 2024, 14:42 | Обновлено 22 июля 2024, 14:49
276
0

У Мудрика и Ко проблемы. Челси – самый недисциплинированный в АПЛ-2023/2024

«Пенсионеры» оказались вне конкурпенции по количеству штрафных санкций

22 июля 2024, 14:42 | Обновлено 22 июля 2024, 14:49
276
0
У Мудрика и Ко проблемы. Челси – самый недисциплинированный в АПЛ-2023/2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

Лондонский «Челси» стал лидером рейтинга недисциплинированности Английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Пенсионеры», цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, получили от судей в матчах предыдущей кампании 105 желтых карточек и 4 красных.

23-летний Мудрик в АПЛ-2023/2024 провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 2 ассиста, получил 5 предупреждений.

«Челси» завершил сезон-2023/2024 на 6-й позиции в турнирной таблице английского чемпионата и сыграет в новом сезоне в квалификации Лиги конференций.

Ранее украинец Андрей Лунин из «Реала» отреагировал на слухи о его возможном трансфере в «Челси».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Челси
Юрій Остроумов Источник: WhoScored
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