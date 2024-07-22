У Мудрика и Ко проблемы. Челси – самый недисциплинированный в АПЛ-2023/2024

Лондонский «Челси» стал лидером рейтинга недисциплинированности Английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Пенсионеры», цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, получили от судей в матчах предыдущей кампании 105 желтых карточек и 4 красных.

23-летний Мудрик в АПЛ-2023/2024 провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 2 ассиста, получил 5 предупреждений.

«Челси» завершил сезон-2023/2024 на 6-й позиции в турнирной таблице английского чемпионата и сыграет в новом сезоне в квалификации Лиги конференций.

Ранее украинец Андрей Лунин из «Реала» отреагировал на слухи о его возможном трансфере в «Челси».