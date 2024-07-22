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  4. Один из экс-лидеров Жироны заинтересовал финалиста Лиги чемпионов
Англия
22 июля 2024, 14:41 |
523
0

Один из экс-лидеров Жироны заинтересовал финалиста Лиги чемпионов

Ян Коуту может перейти в «Боруссию» Дортмунд

22 июля 2024, 14:41 |
523
0
Один из экс-лидеров Жироны заинтересовал финалиста Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

22-летний бразильский фулбек Ян Коуту заинтересовал дортмундскую «Боруссию».

Ян Коуту этим летом вернулся из аренды, которую провел в «Жироне», в английский «Манчестер Сити». Футболиста намерен выкупить финалист Лиги чемпионов 2023/24 «Боруссия» Дортмунд. «Шмели» рассчитывают приобрести бразильца за 20-25 миллионов евро, «горожане» требуют 40 млн, переговоры продолжаются.

Коуту в прошлом сезоне был одним из ключевых футболистов «Жироны». Он провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.

Ранее «Манчестер Сити» купил экс-лидера «Жироны» Савио.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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