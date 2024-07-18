ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити
Савио перешел в английский клуб
20-летний бразильский вингер Савио Морейра сменил клуб.
Футболист официально был представлен как игрок английского клуба «Манчестер Сити». Бразилец стал первым усилением «горожан» на сезон 2024/25. Отметим, что контракт входящего в City Group экс-вингера «Жироны» принадлежал французскому «Труа».
Прошлый сезон Савио отыграл за «Жирону», став одним из лидеров команды Мичела. Бразилец отыграл за каталонцев 41 матч, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее «Манчестер Сити» продал форварда молодежной сборной Англии.
Bem-vindo! 👋— Manchester City (@ManCity) July 18, 2024
We are delighted to announce the signing of Savinho! ✍️
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