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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити
Англия
18 июля 2024, 20:20 |
1398
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити

Савио перешел в английский клуб

18 июля 2024, 20:20 |
1398
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити
Манчестер Сити. Савио

20-летний бразильский вингер Савио Морейра сменил клуб.

Футболист официально был представлен как игрок английского клуба «Манчестер Сити». Бразилец стал первым усилением «горожан» на сезон 2024/25. Отметим, что контракт входящего в City Group экс-вингера «Жироны» принадлежал французскому «Труа».

Прошлый сезон Савио отыграл за «Жирону», став одним из лидеров команды Мичела. Бразилец отыграл за каталонцев 41 матч, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее «Манчестер Сити» продал форварда молодежной сборной Англии.

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трансферы Жирона Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Савио Морейра
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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tato88
Якщо здоров"я не підведе - його чекає велике майбутнє.
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