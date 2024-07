ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити

20-летний бразильский вингер Савио Морейра сменил клуб.

Футболист официально был представлен как игрок английского клуба «Манчестер Сити». Бразилец стал первым усилением «горожан» на сезон 2024/25. Отметим, что контракт входящего в City Group экс-вингера «Жироны» принадлежал французскому «Труа».

Прошлый сезон Савио отыграл за «Жирону», став одним из лидеров команды Мичела. Бразилец отыграл за каталонцев 41 матч, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее «Манчестер Сити» продал форварда молодежной сборной Англии.

