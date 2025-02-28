Потеря Довбика. В Испании назвали главную проблему Жироны в сезоне 2024/25

Испанская «Жирона» продолжает бороться за улучшение позиции в чемпионате – подопечные Мичела сыграли 25 туров, набрали 31 балл и занимают 13-е место.

Испанские СМИ отмечают серьезный регресс каталонского клуба и ищут причины ухудшения результатов команды, которая в прошлом сезоне вошла в тройку сильнейших. Журналисты уверены, что главная проблема «Жироны» – потеря украинского форварда Артема Довбика, который в кампании 2023/24 забил 24 гола.

«Есть много отличий между «Жироной» этого сезона и прошлого, но самая большая проблема – впереди. Потеря Довбика сказалась на команде, которая имеет гораздо более скромный показатель забитых мячей.

В предыдущей кампании форварды каталонского клуба отправили в ворота соперника 54 гола в 25 играх, сейчас после такой же дистанции показатель упал до 32.

Понятно, что повторить прошлогодний успех практически невозможно, но наставник «Жироны» за это время так и не сумел улучшить игру коллектива в атаке. Если раньше у вас был феноменальный Довбик, то сейчас ставка сделана на четырех игроков. Проблема в том, что Абель Руис, Миовски, Стуани и Данжума так и не прижились. У каталонского клуба так и не появился основной форвард», – отмечают журналисты.