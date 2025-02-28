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  4. Потеря Довбика. В Испании назвали главную проблему Жироны в сезоне 2024/25
Испания
28 февраля 2025, 12:31 |
641
2

Потеря Довбика. В Испании назвали главную проблему Жироны в сезоне 2024/25

Журналисты отмечают влияние украинского форварда на успех каталонского клуба

28 февраля 2025, 12:31 |
641
2
Потеря Довбика. В Испании назвали главную проблему Жироны в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанская «Жирона» продолжает бороться за улучшение позиции в чемпионате – подопечные Мичела сыграли 25 туров, набрали 31 балл и занимают 13-е место.

Испанские СМИ отмечают серьезный регресс каталонского клуба и ищут причины ухудшения результатов команды, которая в прошлом сезоне вошла в тройку сильнейших. Журналисты уверены, что главная проблема «Жироны» – потеря украинского форварда Артема Довбика, который в кампании 2023/24 забил 24 гола.

«Есть много отличий между «Жироной» этого сезона и прошлого, но самая большая проблема – впереди. Потеря Довбика сказалась на команде, которая имеет гораздо более скромный показатель забитых мячей.

В предыдущей кампании форварды каталонского клуба отправили в ворота соперника 54 гола в 25 играх, сейчас после такой же дистанции показатель упал до 32.

Понятно, что повторить прошлогодний успех практически невозможно, но наставник «Жироны» за это время так и не сумел улучшить игру коллектива в атаке. Если раньше у вас был феноменальный Довбик, то сейчас ставка сделана на четырех игроков. Проблема в том, что Абель Руис, Миовски, Стуани и Данжума так и не прижились. У каталонского клуба так и не появился основной форвард», – отмечают журналисты.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик
Николай Титюк Источник: AS
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Istm
Певно, в футбольному плані стало гірше і для Жирони, і для Довбика.
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+1
Harun Bakircioğlu
Аналитика уровня Б-г. Кроме Довбика Жирона потеряла еще несколько игроков основы. Чтобы Довбик забивал, нужно нагружать штрафную, сам он как всем известно голы не делает из ничего. Савиньо в Сити, Алеш Гарсия в Байере, Эрик Гарсия в Барселоне, Ян Коуту в Дортмунде. На четверых у них 18 голов и 26 ассистов в Ла Лиге, а в сумме с Довбиком 42 гола и 34 ассиста. Иначе говоря, Жирону раздерибанили, вытащив самых эффективных + плюс у Цыганкова в этом сезоне со здоровьем не лады, а каждый год собирать новую команду и стабильно выступать никто не может.
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