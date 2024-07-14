ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продал форварда молодежной сборной Англии

Новичок АПЛ «Ипсвич» официально сообщил о подписании форварда «Манчестер Сити» и молодежной сборной Англии U-21 Лиама Делапа. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера официально не разглашается. По информации СМИ, «Манчестер Сити» получит за Делапа 15 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов и 20% от суммы следующего трансфера игрока.

Сезон 2023/2024 Делап провел в аренде в «Халл Сити», за который отличился 8 голами и 2 ассистами в 31 матче Чемпионшипа.