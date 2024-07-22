Стали известны новые детали турнира четырех за место в УПЛ сезона 2024/25
В турнире сыграют «Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр»
Исполнительный комитет УАФ проголосовал за проведение «турнира четырех», чтобы определить команду, которая займет место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.
В турнире примут участие «Минай» и харьковский «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, заняв 15-е и 16-е места соответственно, а также киевский «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр», которые заняли 3-е и 4-е места в Первой лиге 2023/24.
Кто с кем будет играть в этом турнире четырех – определит жеребьевка. То есть в полуфинале не факт, что судьба разведет «Минай» и «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне играли в УПЛ. Сами матчи состоятся 26 и 30 июля на нейтральных стадионах, которые будут определены после жеребьевки.
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