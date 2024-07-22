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  4. Стали известны новые детали турнира четырех за место в УПЛ сезона 2024/25
Чемпионат Украины
22 июля 2024, 13:44 |
965
4

Стали известны новые детали турнира четырех за место в УПЛ сезона 2024/25

В турнире сыграют «Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр»

22 июля 2024, 13:44 |
965
4
Стали известны новые детали турнира четырех за место в УПЛ сезона 2024/25
УАФ

Исполнительный комитет УАФ проголосовал за проведение «турнира четырех», чтобы определить команду, которая займет место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

В турнире примут участие «Минай» и харьковский «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, заняв 15-е и 16-е места соответственно, а также киевский «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр», которые заняли 3-е и 4-е места в Первой лиге 2023/24.

Кто с кем будет играть в этом турнире четырех – определит жеребьевка. То есть в полуфинале не факт, что судьба разведет «Минай» и «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне играли в УПЛ. Сами матчи состоятся 26 и 30 июля на нейтральных стадионах, которые будут определены после жеребьевки.

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Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Браво! Нарешті в УАФ зрозуміли
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Олег Височанський
Судді зроблять все можливе( вилучення, пенальті, незараховані голи) щоб виграв металіст1924.Для цього цей фарс і придумали. МАВ БУТИ МИНАЙ ЗАМІСТЬ ДНІПРА
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0
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Нехай щастить
Нейтральні стадіони недуже вдале рішення як на мене. Зробили би свято для вболівальників,але це чисто суб'єктівна моя думка.
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