Источник: исполком УАФ определил судьбу места Днепра-1 в УПЛ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола проголосовал за проведение «турнира четырех», чтобы определить команду, которая займет место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В необычном для украинского футбола турнире примут участие «Минай» и харьковский «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, заняв 15-е и 16-е места соответственно, а также киевский «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр», которые заняли 3-е и 4-е места в Первой лиге 2023/24.

Ранее «Днепр-1» из-за финансовых трудностей был официально исключен из УПЛ.