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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 12:53 |
2110
11

Источник: исполком УАФ определил судьбу места Днепра-1 в УПЛ

Украинских болельщиков будет ждать «турнир четырех»

22 июля 2024, 12:53 |
2110
11
Источник: исполком УАФ определил судьбу места Днепра-1 в УПЛ
УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола проголосовал за проведение «турнира четырех», чтобы определить команду, которая займет место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В необычном для украинского футбола турнире примут участие «Минай» и харьковский «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, заняв 15-е и 16-е места соответственно, а также киевский «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр», которые заняли 3-е и 4-е места в Первой лиге 2023/24.

Ранее «Днепр-1» из-за финансовых трудностей был официально исключен из УПЛ.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 11
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shakhtarforewer
Оце справедливо!
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+3
Pavel_i_CO
Нарешті щось справедливе від УАФ за останні роки 
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+2
Xvalenok03
Ну, хоть так. 
Чтобы успели к началу чемпионата.
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+1
Sosiсвисток
М1925 виграє турнір 
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+1
Falko
Ось так от АФУ смачно харкнула в прямо обличчя 8 клубам УПЛ, які так хотілося Минай, бо... Ну, мабуть, сдружилися за роки, важко розставатися ;)
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0
Нехай щастить
Півфінал і фінал ( через жереб обирати господаря матчу в півфіналі і на фінал) Мені хотілося б ,щоб півфінальні пари були з першої ліги і тих хто вилетів з примєр.
ЛБ-Епіцентр
Минай-Металіст 1926
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0
1927FCDK1927
А коли це все грати???
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-2
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916675410440
Денег много на тупые турниры?  
 Пусть канат перетягивают навылет.
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-3
Burevestnik
х..знашо...
замість Д-1  повинен бути "Лівий Берег", бо зайняв трете місце в Першій лігі. 
нах..  отой турнір? 
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-7
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