Источник: исполком УАФ определил судьбу места Днепра-1 в УПЛ
Украинских болельщиков будет ждать «турнир четырех»
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола проголосовал за проведение «турнира четырех», чтобы определить команду, которая займет место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает ТаТоТаке.
В необычном для украинского футбола турнире примут участие «Минай» и харьковский «Металлист 1925», которые в прошлом сезоне вылетели из УПЛ, заняв 15-е и 16-е места соответственно, а также киевский «Левый Берег» и каменец-подольский «Эпицентр», которые заняли 3-е и 4-е места в Первой лиге 2023/24.
Ранее «Днепр-1» из-за финансовых трудностей был официально исключен из УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» был готов приобрести украинца за 15 миллионов евро
Турнирная судьба подопечных Дмитрия Михайленко находится в их руках
Чтобы успели к началу чемпионата.
ЛБ-Епіцентр
Минай-Металіст 1926
Пусть канат перетягивают навылет.
замість Д-1 повинен бути "Лівий Берег", бо зайняв трете місце в Першій лігі.
нах.. отой турнір?