ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды
Львовский клуб предоставил официальные данные
Львовские «Карпаты» сообщили о прекращении сотрудничества с несколькими футболистами.
Завершился срок действия аренды Александра Мизюка. Центральный защитник в прошлом сезоне сыграл за «львов» в 22 матчах.
Покинул «Карпаты» Денис Галенков, который выступал за «зелено-белых» с 2021 год, провел 40 поединков и забил 3 гола.
Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушовым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол).
Напомним, новый сезон «Карпаты» проведут в Украинской Премьер-лиге, куда они повысилась в классе из Первой лиги.
Ранее Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из «Карпат».
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