ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды

Львовские «Карпаты» сообщили о прекращении сотрудничества с несколькими футболистами.

Завершился срок действия аренды Александра Мизюка. Центральный защитник в прошлом сезоне сыграл за «львов» в 22 матчах.

Покинул «Карпаты» Денис Галенков, который выступал за «зелено-белых» с 2021 год, провел 40 поединков и забил 3 гола.

Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушовым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол).

Напомним, новый сезон «Карпаты» проведут в Украинской Премьер-лиге, куда они повысилась в классе из Первой лиги.

Ранее Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из «Карпат».