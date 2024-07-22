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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 15:17 | Обновлено 22 июля 2024, 15:21
751
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды

Львовский клуб предоставил официальные данные

22 июля 2024, 15:17 | Обновлено 22 июля 2024, 15:21
751
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты уведомили о расставании с шестью игроками команды
ФК Карпаты Львов. Александр Мизюк

Львовские «Карпаты» сообщили о прекращении сотрудничества с несколькими футболистами.

Завершился срок действия аренды Александра Мизюка. Центральный защитник в прошлом сезоне сыграл за «львов» в 22 матчах.

Покинул «Карпаты» Денис Галенков, который выступал за «зелено-белых» с 2021 год, провел 40 поединков и забил 3 гола.

Также по взаимному согласию досрочно прекращено действие контрактов с Егором Демченко (25 матчей, 2 гола), Егором Картушовым (16 матчей, 1 гол), Юрием Романюком (14 матчей) и Виталием Равликом (12 матчей, 1 гол).

Напомним, новый сезон «Карпаты» проведут в Украинской Премьер-лиге, куда они повысилась в классе из Первой лиги.

Ранее Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из «Карпат».

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Александр Мизюк Денис Галенков Егор Демченко Егор Картушов Юрий Романюк Виталий Равлик
Юрій Остроумов Источник: ФК Карпаты Львов
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