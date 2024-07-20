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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 09:25 | Обновлено 20 июля 2024, 09:31
1599
3

«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат

Амбиции опытного тренера не совпадать с планами руководства

20 июля 2024, 09:25 | Обновлено 20 июля 2024, 09:31
1599
3
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из львовского клуба.

– Мирон Богданович, Ваша отставка несколько озадачила. Как амбициозный тренер, который вывел команду в Премьер-лигу, так просто может написать заявление на увольнение?

– Так что здесь такого. Подал то подал. Были на это причины. Но подчеркну: это было мое решение. Никто никого не хотел увольнять.

– Но Вы сделали команду Премьер-лиги, имели, видимо, определенные планы на нее.

– Здесь все просто. Мы вышли в высшую лигу, и я хотел с Карпатами сразу бороться за места в еврокубках. Для решения этих задач нужны были соответствующие квалифицированные футболисты. Таково было мое видение. У президента клуба оно другое. Он считает, что к играм на международной арене надо двигаться постепенно. За год-два-три. Я его понимаю. Если бы мне было 50 лет, то, возможно, на такое предложение я бы согласился. А когда тебе за 70 и ты чувствуешь, что можешь это сделать, то хочется результата.

– Вы всегда, где бы ни работали, стремились к максимальным результатам.

– Ваша правда. Я, скажу откровенно, был зациклен на цели по итогам следующего сезона вывести «Карпаты» в еврокубки. А балансировать на грани борьбы за призовые места и зоной вылета – это не для меня, мне это неинтересно.

– Писали, что у Вас конфликт с президентом.

– У нас было разное видение амбиций команды на следующий сезон. У нас остались хорошие отношения, претензий друг к другу не имеем. У меня – точно, у президента, надеюсь, также.

– В «Карпатах», как пишут, велись какие-то подковерные игры. Приехал Лупашко, возглавил юношескую команду, теперь он главный тренер «Карпат».

– Мне, если честно, не хочется материться, то все до одного места – кто там приехал. Говорю, как оно есть. Была цель – вывести «Карпаты» на совсем другой уровень. Нужны были футболисты, которые могут реализовать задачу. У меня такое видение, президент хочет эти амбициозные планы растянуть во времени.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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Перець
Просто насрали людині в душу
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+1
axylinam
Тут всё просто, у Карпат нет бабосов для решения серьёзных задач и мало шансов, что бабосы появятся
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+1
Юра Ганусяк
маркевич дає результат тільки при великій кількості бабла
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0
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