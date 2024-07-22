Забарный не захотел трансфера в один из топ-клубов АПЛ. Известна причина

21-летний украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал лондонский «Арсенал».

По информации Metro, «канониры» отправляли скаутов на матчи сборной Украины на Евро-2024 для наблюдения за Забарным. Илья знал об интересе из Лондона, однако решил, что на данном этапе карьеры ему лучше продлить контракт с «Борнмутом», а не менять клуб.

Напомним, Забарный подписал новый контракт с «Борнмутом» до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 42 матча во всех турнирах и забил один гол.