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Англия
22 июля 2024, 15:09 |
1359
0

Забарный не захотел трансфера в один из топ-клубов АПЛ. Известна причина

Украинец решил связать свое будущее с «Борнмутом»

22 июля 2024, 15:09 |
1359
0
Забарный не захотел трансфера в один из топ-клубов АПЛ. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный заинтересовал лондонский «Арсенал».

По информации Metro, «канониры» отправляли скаутов на матчи сборной Украины на Евро-2024 для наблюдения за Забарным. Илья знал об интересе из Лондона, однако решил, что на данном этапе карьеры ему лучше продлить контракт с «Борнмутом», а не менять клуб.

Напомним, Забарный подписал новый контракт с «Борнмутом» до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 42 матча во всех турнирах и забил один гол.

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трансферы Арсенал Лондон Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный Риккардо Калафьори
Дмитро Олійник Источник: Metro
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