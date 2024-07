ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом

Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный заключил новый контракт с английским клубом.

21-летний защитник поставил подпись под новым пятилетним соглашением, которое позволит ему остаться на «Виталити Стэдиум» до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Забарный сыграл важную роль в том, что «Вишни» набрали рекордное для клуба количество очков в Премьер-лиге – 48. На его счету 37 матчей в АПЛ и один гол, а также 5 игр в других турнирах.

Исполнительный директор «Борнмута» Нилл Блейк сказал: «Илья провел замечательный сезон за нас и продемонстрировал зрелые не по годам качества. Мы рады, что он согласовал условия нового долгосрочного контракта, и с нетерпением ждем, когда он продолжит свое впечатляющее развитие».

Отметим, что Илья уже приступил к тренировкам с «Борнмутом» после участия на Евро-2024.

Another key squad member has put pen to paper ✍️



Five more years of Zaba ❤️ pic.twitter.com/sbdLIZiyEM