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Англия
21 июля 2024, 12:27 | Обновлено 21 июля 2024, 12:28
2455
6

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом

Илья поставил подпись под пятилетним соглашением

21 июля 2024, 12:27 | Обновлено 21 июля 2024, 12:28
2455
6
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
ФК Борнмут. Илья Забарный (слева)

Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный заключил новый контракт с английским клубом.

21-летний защитник поставил подпись под новым пятилетним соглашением, которое позволит ему остаться на «Виталити Стэдиум» до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Забарный сыграл важную роль в том, что «Вишни» набрали рекордное для клуба количество очков в Премьер-лиге – 48. На его счету 37 матчей в АПЛ и один гол, а также 5 игр в других турнирах.

Исполнительный директор «Борнмута» Нилл Блейк сказал: «Илья провел замечательный сезон за нас и продемонстрировал зрелые не по годам качества. Мы рады, что он согласовал условия нового долгосрочного контракта, и с нетерпением ждем, когда он продолжит свое впечатляющее развитие».

Отметим, что Илья уже приступил к тренировкам с «Борнмутом» после участия на Евро-2024.

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Борнмут Илья Забарный продление контракта
Владимир Клепач Источник: ФК Борнмут
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Комментарии 6
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kadaad
"Лучшего" молодого защитника АПЛ никто не захотел перекупить!?
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Wlad West
Зря.
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