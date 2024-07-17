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  4. ФОТО. Илья Забарный приступил к тренировкам с Борнмутом
Англия
17 июля 2024, 16:57 |
129
0

ФОТО. Илья Забарный приступил к тренировкам с Борнмутом

Фото с тренировки, где засветился украинец выставил официальный аккаунт английского клуба в Х

17 июля 2024, 16:57 |
129
0
ФОТО. Илья Забарный приступил к тренировкам с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный вернулся к тренировкам со своей командой.

Фото с тренировки, где засветился украинец выставил официальный аккаунт английского клуба в Х с подписью: «Наши участники Евро-2024 вернулись».

Стоит отметить, что всем участникам Евро-2024 давался дополнительный отпуск.

На европейском турнире сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

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сборная Украины по футболу Борнмут Илья Забарный Евро-2024 фото
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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