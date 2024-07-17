Англия17 июля 2024, 16:57 |
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ФОТО. Илья Забарный приступил к тренировкам с Борнмутом
Фото с тренировки, где засветился украинец выставил официальный аккаунт английского клуба в Х
17 июля 2024, 16:57 |
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Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный вернулся к тренировкам со своей командой.
Фото с тренировки, где засветился украинец выставил официальный аккаунт английского клуба в Х с подписью: «Наши участники Евро-2024 вернулись».
Стоит отметить, что всем участникам Евро-2024 давался дополнительный отпуск.
На европейском турнире сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
Our #Euro2024 boys are back on the scene 😍 pic.twitter.com/sXdBLnZEZ3— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 16, 2024
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