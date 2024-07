ФОТО. Илья Забарный приступил к тренировкам с Борнмутом

Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный вернулся к тренировкам со своей командой.

Фото с тренировки, где засветился украинец выставил официальный аккаунт английского клуба в Х с подписью: «Наши участники Евро-2024 вернулись».

Стоит отметить, что всем участникам Евро-2024 давался дополнительный отпуск.

На европейском турнире сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Our #Euro2024 boys are back on the scene 😍 pic.twitter.com/sXdBLnZEZ3