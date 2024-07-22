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  4. Рейтинг ATP. Фис дебютировал в топ-20, Берреттини вернулся в топ-50
ATP
22 июля 2024, 14:34 |
56
0

Рейтинг ATP. Фис дебютировал в топ-20, Берреттини вернулся в топ-50

Александр Овчаренко поднялся на 57 позиций

22 июля 2024, 14:34 |
56
0
Рейтинг ATP. Фис дебютировал в топ-20, Берреттини вернулся в топ-50
ATP. Артур Фис

На прошлой неделе мужчины сыграли четыре турнира.

На самых крупных соревнованиях категории ATP 500 в Гамбурге победу одержал француз Артур Фис, это позволило ему дебютировать в топ-20 мирового рейтинга.

На травяном турнире ATP 250 в Ньюпорте победил Маркос Хирон, в 30-летнем возрасте он обновил лучшее достижение в мировой классификации (38-е место).

В матче за титул в Бостаде португалец Нуну Боржес переиграл Рафаэля Надаля. Боржес поднялся на 42-ю позицию в рейтинге ATP, это его личный рекорд. Надаль скакнул на 100 позиций, теперь он 161-й.

В Гштааде титул добыл Маттео Берреттини, благодаря этому итальянец вернулся в топ-50 мирового рейтинга.

В первой десятке Каспер Рууд опередил Андрея Рублева.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинских теннисистов потеряли по несколько позиций в рейтинге. Солидно поднялся Александр Овчаренко, которому дошли очки за финал на 25-тысячнике ITF в Италии.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Маркос Хирон Нуну Боржес Маттео Берреттини Артур Фис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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