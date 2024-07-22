Рейтинг ATP. Фис дебютировал в топ-20, Берреттини вернулся в топ-50

На прошлой неделе мужчины сыграли четыре турнира.

На самых крупных соревнованиях категории ATP 500 в Гамбурге победу одержал француз Артур Фис, это позволило ему дебютировать в топ-20 мирового рейтинга.

На травяном турнире ATP 250 в Ньюпорте победил Маркос Хирон, в 30-летнем возрасте он обновил лучшее достижение в мировой классификации (38-е место).

В матче за титул в Бостаде португалец Нуну Боржес переиграл Рафаэля Надаля. Боржес поднялся на 42-ю позицию в рейтинге ATP, это его личный рекорд. Надаль скакнул на 100 позиций, теперь он 161-й.

В Гштааде титул добыл Маттео Берреттини, благодаря этому итальянец вернулся в топ-50 мирового рейтинга.

В первой десятке Каспер Рууд опередил Андрея Рублева.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинских теннисистов потеряли по несколько позиций в рейтинге. Солидно поднялся Александр Овчаренко, которому дошли очки за финал на 25-тысячнике ITF в Италии.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP