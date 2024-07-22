Рейтинг ATP. Фис дебютировал в топ-20, Берреттини вернулся в топ-50
Александр Овчаренко поднялся на 57 позиций
На прошлой неделе мужчины сыграли четыре турнира.
На самых крупных соревнованиях категории ATP 500 в Гамбурге победу одержал француз Артур Фис, это позволило ему дебютировать в топ-20 мирового рейтинга.
На травяном турнире ATP 250 в Ньюпорте победил Маркос Хирон, в 30-летнем возрасте он обновил лучшее достижение в мировой классификации (38-е место).
В матче за титул в Бостаде португалец Нуну Боржес переиграл Рафаэля Надаля. Боржес поднялся на 42-ю позицию в рейтинге ATP, это его личный рекорд. Надаль скакнул на 100 позиций, теперь он 161-й.
В Гштааде титул добыл Маттео Берреттини, благодаря этому итальянец вернулся в топ-50 мирового рейтинга.
В первой десятке Каспер Рууд опередил Андрея Рублева.
Топ-10 рейтинга ATP
Лучшие из украинских теннисистов потеряли по несколько позиций в рейтинге. Солидно поднялся Александр Овчаренко, которому дошли очки за финал на 25-тысячнике ITF в Италии.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионский гонке первая восьмерка осталась без изменений.
Чемпионская гонка ATP
Going 🆙— ATP Tour (@atptour) July 22, 2024
This week’s movers 📈#PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/LazNJlBHk4
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