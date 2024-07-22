Финал Надаля, Свитолина попрощалась с тренером, у сборной новый капитан

Завершилась еще одна теннисная неделя июля. После Уимблдона мужчины разъехались по турнирах на разных покрытиях, женщины играли самые крупные соревнования на грунте. Лучшие из украинских теннисисток взяли отдых перед Олимпийскими играми, которые для этого вида спорта стартуют 27 июля.

WTA 250 Палермо / Будапешт

Изначально на соревнования в Палермо заявилась Элина Свитолина, но после пяти матчей на Уимблдонском турнире по совету своей медицинской команды и физиотерапевтов приняла решение взять паузу. Вероятно, у Элины этот турнир был в планах в случае быстрого вылета с травяного мейджора. Поэтому ее снятие никого не удивило.

Без Свитолиной турнир утратил большой интерес для украинских болельщиков, но кое-какие важные аспекты все же нужно выделить. Особенно стоит отметить Каролину Мухову. В прошлом году она зарекомендовала себя топ-игроком, но из-за операции на запястье пропустила больше 9 месяцев. На первом турнире после возвращения в Истборне ей удалось выиграть два матча, но пришлось отказаться от дальнейшей борьбы, чтобы быть готовой к Уимблдону. Эта жертва не помогла, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Каролина проиграла уже в первом раунде, уступив испанке Пауле Бадосе.

В Палермо у Муховой не все было идеально, в четырех первых матчах было четыре тай-брейка, в одном из которых разыграли 30 очков, но по итогу Каролина проиграла всего один сет. В матче за титул чешка с уступила действующей чемпионке Чжэн Циньвень из Китая. Нужно признать, что китаянка выглядела в своих матчах более уверенно, а также была небольшой фавориткой противостояния.

На турнире в Будапеште общую победу праздновала Диана Шнайдер, которая, между прочим, выиграла уже третий турнир в сезоне. Все три титула были взяты на разных покрытиях (на харде в Хуахине, на траве в Бад-Хомбурге и на грунте в Будапеште), а еще она левша. В полуфинале «нейтральная» теннисистка остановила уроженку Киева Еву Лис, которая выступает под немецким флагом.

ATP 500 Гамбург

Самый крупный турнир недели состоялся в Германии. Лидером посева был действующий чемпион Александр Зверев. Дела у него шли неплохо, после выхода в полуфинал даже удалось стать лидером сезона по победам на уровне ATP. Но в матче за титул выиграть не удалось, Зверев уступил перспективному французу Артуру Фису. Матч запомнился еще и неприятными моментами. При счете 5:5 в третьем сете француз выполнил подачу с руки, что не на шутку разозлило Зверева, а зрители даже начали аплодировать ошибкам Фиса на подаче. В рукопожатии немца после матча уважением к сопернику и не пахло.

Frosty handshake between Zverev & Arthur Fils.



This match got TENSE towards the end of it.



It’s chilly in Hamburg. 🥶



pic.twitter.com/o1iCtYIoAi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 21, 2024

В целом, для Фиса турнир вышел очень удачным, на пути к финалу он также обыграл второго сеяного Хольгера Руне, который снялся во втором сете из-за проблем с коленом. Для Артура победа на турнире ATP 500 – самый крупный трофей в карьере. С понедельника он дебютирует в топ-20.

ATP 250 Бостад, Гштаад, Ньюпорт

В Бостаде все внимание было приковано к Рафаэлю Надалю, который играл в обоих разрядах. В одиночке он стартовал с победы над сыном великого Бьорна Борга, после чего остановил Кэмерона Норри, который в последнее время не впечатляет. Еще два матча Рафа вытянул на морально-волевых в трех партиях, но в финале сил на Нуну Боржеса не хватило. Для португальца это был первый титул в карьере, он стал всего пятым человеком в истории, который обыгрывал Надаля в финале грунтового турнира. Ранее это делали Новак Джокович (4 раза), Роджер Федерер (дважды), а также Энди Маррей и Орасио Себальос (по разу).

Интересно, что Надаль вернулся на корты Бостада впервые с 2005 года, когда добыл там единственный титул. Он даже шутил, что приехал его защищать. В парном разряде Рафа играл с еще одним грунтовым специалистом Каспером Руудом, но из-за нагрузки в одиночке на полуфинал уже не вышел.

На грунте в Гштааде победил Маттео Берреттини, который не проиграл соперникам ни единого сета. А оппозиция была неслабой: в первых двух раундах грунтовики Педро Качин и Даниэль-Элаи Галан, в 1/4 финала – канадец Феликс Оже-Альяссим, в полуфинале – грек Стефанос Циципас. Легче всего было в финале против француза Кентена Алиса. Маттео возвращается в топ-50, показывая хороший теннис. Очень жаль, что на Уимблдоне ему уже во втором круге пришлось сразиться против Янника Синнера. Что касается Кентена, то на пути в финал в одном из поединков он выиграл очко сидя или полулежа на корте после того, как поскользнулся. Такое увидишь не каждый день.

В парном разряде в Гштааде Украину представлял Денис Молчанов, он в дуэте с Матве Мидделкоопом из Нидерландов остановился в 1/4 финала.

Травяной турнир в Ньюпорте в последний раз был сыгран в рамках такой категории. Со следующего сезона на кортах Международного теннисного зала славы состоится комбинированный турнир ATP Challenger 125 и WTA 125. В этом году в финале сразились американцы Алекс Микелсен и Маркос Хирон. В битве молодости и опыта победил 30 летний Хирон. Для него это был первый титул в карьере.

Также в Ньюпорте после нескольких операций и почти двух лет без матчей на таком уровне на корт вернулся американский гигант Рейлли Опелка. Он выиграл три трехсетовика, но в полуфинале уступил Микелсену.

Челленджеры и турниры ITF

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур выступили на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории, который в прошлом году выиграла вторая. На этот раз Снигур очень не повезло, она не смогла доиграть встречу первого круга. Теперь она потеряет 26 позиций в мировом рейтинге. Стародубцева неплохо шла по сетке, но в 1/4 финала ее остановила 19-летняя Александра Эала из Филиппин, которая в итоге и взяла титул.

Владислав Орлов сражался за свой первый четвертьфинал на челленджерах, но все же уступил Евгению Карловскому во втором раунде в Астане.

Катерина Володько стала финалисткой парного турнира ITF W75 в Порту. В матче за титул украинка и американка Анна Роджерс проиграли тандему Арианне Хартоно / Прартхана Тхомбаре (Нидерланды/Индия). Для 37-летней украинки это был первый парный финал на турнирах ITF с октября прошлого года.

Другие новости

Неделя началась с новости о том, что у женской сборной Украины произошла замена капитана. Вместо Михаила Филимы к следующему матчу Кубка Билли Джин Кинг украинскую команду будет готовить известный теннисист Илья Марченко, который все еще продолжает личные выступления. Впрочем, он уже давно поговаривает о близком завершении карьеры, возможно к матчевой встрече с Австрией это и состоится. Если вас интересует, кто же повезет украинскую теннисную сборную на Олимпиаду в Париж, то это будет Филима.

Ближе к концу недели Элина Свитолина ошарашила новостью о том, что прекратила сотрудничество с нидерландским тренером Рамоном Слейтером. Казалось, что спад результатов украинки больше из-за травм, хотя вряд ли выход в 1/4 финала Уимблдона вообще можно назвать каким-то спадом. Но имеем вот такой поворот в карьере украинки. Скорее всего, о новом тренере мы узнаем уже после Олимпиады.

Вне корта

На этой неделе день рождения отпраздновали сестры Людмила и Надежда Киченок. Они вместе сыграют в парном разряде на Олимпиаде. После четвертьфиналов на Уимблдоне было бы неплохо показать себя и в Париже.

Лучшие украинские теннисистки в одиночном рейтинге WTA провели эту неделю в более расслабленной обстановке, а Элина Свитолина еще и отпраздновала третью годовщину свадьбы с Гаэлем Монфисом. Доказательства можно увидеть ниже.