Финал Надаля, Свитолина попрощалась с тренером, у сборной новый капитан

Завершилась еще одна теннисная неделя июля. После Уимблдона мужчины разъехались по турнирах на разных покрытиях, женщины играли самые крупные соревнования на грунте. Лучшие из украинских теннисисток взяли отдых перед Олимпийскими играми, которые для этого вида спорта стартуют 27 июля.

Изначально на соревнования в Палермо заявилась Элина Свитолина, но после пяти матчей на Уимблдонском турнире по совету своей медицинской команды и физиотерапевтов приняла решение взять паузу. Вероятно, у Элины этот турнир был в планах в случае быстрого вылета с травяного мейджора. Поэтому ее снятие никого не удивило.

Без Свитолиной турнир утратил большой интерес для украинских болельщиков, но кое-какие важные аспекты все же нужно выделить. Особенно стоит отметить Каролину Мухову. В прошлом году она зарекомендовала себя топ-игроком, но из-за операции на запястье пропустила больше 9 месяцев. На первом турнире после возвращения в Истборне ей удалось выиграть два матча, но пришлось отказаться от дальнейшей борьбы, чтобы быть готовой к Уимблдону. Эта жертва не помогла, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Каролина проиграла уже в первом раунде, уступив испанке Пауле Бадосе.

В Палермо у Муховой не все было идеально, в четырех первых матчах было четыре тай-брейка, в одном из которых разыграли 30 очков, но по итогу Каролина проиграла всего один сет. В матче за титул чешка с уступила действующей чемпионке Чжэн Циньвень из Китая. Нужно признать, что китаянка выглядела в своих матчах более уверенно, а также была небольшой фавориткой противостояния.

На турнире в Будапеште общую победу праздновала Диана Шнайдер, которая, между прочим, выиграла уже третий турнир в сезоне. Все три титула были взяты на разных покрытиях (на харде в Хуахине, на траве в Бад-Хомбурге и на грунте в Будапеште), а еще она левша. В полуфинале «нейтральная» теннисистка остановила уроженку Киева Еву Лис, которая выступает под немецким флагом.

Самый крупный турнир недели состоялся в Германии. Лидером посева был действующий чемпион Александр Зверев. Дела у него шли неплохо, после выхода в полуфинал даже удалось стать лидером сезона по победам на уровне ATP. Но в матче за титул выиграть не удалось, Зверев уступил перспективному французу Артуру Фису. Матч запомнился еще и неприятными моментами. При счете 5:5 в третьем сете француз выполнил подачу с руки, что не на шутку разозлило Зверева, а зрители даже начали аплодировать ошибкам Фиса на подаче. В рукопожатии немца после матча уважением к сопернику и не пахло.

В целом, для Фиса турнир вышел очень удачным, на пути к финалу он также обыграл второго сеяного Хольгера Руне, который снялся во втором сете из-за проблем с коленом. Для Артура победа на турнире ATP 500 – самый крупный трофей в карьере. С понедельника он дебютирует в топ-20.

В Бостаде все внимание было приковано к Рафаэлю Надалю, который играл в обоих разрядах. В одиночке он стартовал с победы над сыном великого Бьорна Борга, после чего остановил Кэмерона Норри, который в последнее время не впечатляет. Еще два матча Рафа вытянул на морально-волевых в трех партиях, но в финале сил на Нуну Боржеса не хватило. Для португальца это был первый титул в карьере, он стал всего пятым человеком в истории, который обыгрывал Надаля в финале грунтового турнира. Ранее это делали Новак Джокович (4 раза), Роджер Федерер (дважды), а также Энди Маррей и Орасио Себальос (по разу).

Интересно, что Надаль вернулся на корты Бостада впервые с 2005 года, когда добыл там единственный титул. Он даже шутил, что приехал его защищать. В парном разряде Рафа играл с еще одним грунтовым специалистом Каспером Руудом, но из-за нагрузки в одиночке на полуфинал уже не вышел.

На грунте в Гштааде победил Маттео Берреттини, который не проиграл соперникам ни единого сета. А оппозиция была неслабой: в первых двух раундах грунтовики Педро Качин и Даниэль-Элаи Галан, в 1/4 финала – канадец Феликс Оже-Альяссим, в полуфинале – грек Стефанос Циципас. Легче всего было в финале против француза Кентена Алиса. Маттео возвращается в топ-50, показывая хороший теннис. Очень жаль, что на Уимблдоне ему уже во втором круге пришлось сразиться против Янника Синнера. Что касается Кентена, то на пути в финал в одном из поединков он выиграл очко сидя или полулежа на корте после того, как поскользнулся. Такое увидишь не каждый день.

