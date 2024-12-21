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ATP
21 декабря 2024, 18:45 |
96
0

Полуфиналы молодежного Итогового турнира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Алекс Микельсен vs Лернер Тьен, Жоау Фонсека vs Люка Ван Аш

21 декабря 2024, 18:45 |
96
0
Полуфиналы молодежного Итогового турнира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 22 числа этого же месяца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В субботу состоятся полуфинальные поединки. Алекс Микельсен сыграет против Лернера Тьена, а Жоау Фонсека встретится с Люком Ван Ашем. Победители противостояний выйдут в решающий поединок и разыграют между собой трофей Next Gen.

  • 18:00. Лернер Тьен (АТР 122) – Алекс Микельсен (АТР 41)
  • 20:00. Жоау Фонсека (АТР 145) – Люка Ван Аш (АТР 128)

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Next Gen ATP Finals 2024. Третий день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Next Generation ATP Finals Алекс Микельсен Лернер Тьен Жоау Фонсека Люка Ван Аш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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