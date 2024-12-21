Полуфиналы молодежного Итогового турнира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 22 числа этого же месяца.

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В субботу состоятся полуфинальные поединки. Алекс Микельсен сыграет против Лернера Тьена, а Жоау Фонсека встретится с Люком Ван Ашем. Победители противостояний выйдут в решающий поединок и разыграют между собой трофей Next Gen.

18:00. Лернер Тьен (АТР 122) – Алекс Микельсен (АТР 41)

Лернер Тьен (АТР 122) – Алекс Микельсен (АТР 41) 20:00. Жоау Фонсека (АТР 145) – Люка Ван Аш (АТР 128)

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