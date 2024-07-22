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Англия
22 июля 2024, 15:01 | Обновлено 22 июля 2024, 15:05
549
0

Ливерпуль присмотрел усиление в Испании. Цена вопроса – 60 млн евро

Мерсисайдцам интересен японец Такефуса Кубо

22 июля 2024, 15:01 | Обновлено 22 июля 2024, 15:05
549
0
Ливерпуль присмотрел усиление в Испании. Цена вопроса – 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Такефуса Кубо

23-летний вингер испанского «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо может стать игроком английского «Ливерпуля».

Ради подписания японца, «красные» якобы готовы активировать клаусулу в его контракте с сан-себастьянцами, которая составляет 60 млн евро.

Сообщается, будто руководство «Ливерпуля» уже ведет переговоры с Кубо об условиях личного соглашения. Не лишним будет отметить, что 50% прав на Кубо за собой сохраняет мадридский «Реал».

Такефуса Кубо в минувшем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил семь голов, сделал 5 ассистов.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» установил цену на Вирджила ван Дейка для покупателей из Саудовской Аравии.

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Такефуса Кубо Ливерпуль чемпионат Англии по футболу трансферы Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Юрій Остроумов Источник: AS
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