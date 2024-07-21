Ливерпуль установил цену на ван Дейка для покупателей из Саудовской Аравии
Мерсисайдцы хотят немало за нидерландца
Английский «Ливерпуль» готов продать 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка клубам из Саудовской Аравии.
Сообщается, что «красные» отпустят игрока сборной Нидерландов за сумму не меньше 55 млн евро.
Клубы из саудовской Про-Лиги якобы уже обращались в «Ливерпуль» относительно трансфера ван Дейка. На текущий момент неназванные клубы из Саудовской Аравии уверены, что цена в 55 млн евро является завышенной.
Нынешний контракт Вирджила ван Дейка с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, поэтому уже в январе будущего года игрок сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом.
Ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нашел неожиданную замену Ван Дейку.
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