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  4. Ливерпуль установил цену на ван Дейка для покупателей из Саудовской Аравии
Англия
21 июля 2024, 12:38 | Обновлено 21 июля 2024, 12:46
524
0

Ливерпуль установил цену на ван Дейка для покупателей из Саудовской Аравии

Мерсисайдцы хотят немало за нидерландца

21 июля 2024, 12:38 | Обновлено 21 июля 2024, 12:46
524
0
Ливерпуль установил цену на ван Дейка для покупателей из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Английский «Ливерпуль» готов продать 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка клубам из Саудовской Аравии.

Сообщается, что «красные» отпустят игрока сборной Нидерландов за сумму не меньше 55 млн евро.

Клубы из саудовской Про-Лиги якобы уже обращались в «Ливерпуль» относительно трансфера ван Дейка. На текущий момент неназванные клубы из Саудовской Аравии уверены, что цена в 55 млн евро является завышенной.

Нынешний контракт Вирджила ван Дейка с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, поэтому уже в январе будущего года игрок сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом.

Ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нашел неожиданную замену Ван Дейку.

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Юрій Остроумов Источник: talkSPORT
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