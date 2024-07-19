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Англия
19 июля 2024, 01:25 |
340
0

Ливерпуль нашел неожиданную замену Ван Дейку

Нидерландский защитник может покинуть клуб этим летом

19 июля 2024, 01:25 |
340
0
Ливерпуль нашел неожиданную замену Ван Дейку
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Английский «Ливерпуль» определился с потенциальной заменой Вирджилу Ван Дейку, который может покинуть клуб уже этим летом.

В поле зрения «мерсисайдцев» попал Глейсон Бремер. Центральный защитник в настоящее время выступает за «Ювентус». 27-летний футболист имеет контракт, действующий до конца июня 2028 года. На сегодняшний день рыночная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

«Ливерпуль» уже начал переговоры с «Ювентусом» по поводу заключения сделки с участием этого игрока. Итальянский клуб, по сообщениям, готов продать футболиста, но не рассматривает сумму ниже 70 миллионов евро.

В прошедшем клубном сезоне Ван Дейк провел на поле 48 матчей и забил 4 гола.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Глейсон Бремер Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Алексей Тиньков Источник
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