Ливерпуль нашел неожиданную замену Ван Дейку

Английский «Ливерпуль» определился с потенциальной заменой Вирджилу Ван Дейку, который может покинуть клуб уже этим летом.

В поле зрения «мерсисайдцев» попал Глейсон Бремер. Центральный защитник в настоящее время выступает за «Ювентус». 27-летний футболист имеет контракт, действующий до конца июня 2028 года. На сегодняшний день рыночная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

«Ливерпуль» уже начал переговоры с «Ювентусом» по поводу заключения сделки с участием этого игрока. Итальянский клуб, по сообщениям, готов продать футболиста, но не рассматривает сумму ниже 70 миллионов евро.

В прошедшем клубном сезоне Ван Дейк провел на поле 48 матчей и забил 4 гола.