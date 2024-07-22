22 июля в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

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В этом раунде Q3 участвуют 60 команд (52 по Пути представителей лиг и 8 по Пути чемпионов), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q3 Лиги конференций 8 и 15 августа 2024 года.

Украинский клуб Полесье Житомир сыграет в Q3, если пройдет Олимпию из Любляны в Q2. Эта пара при жеребьевки будет иметь сеяный статус в Q3.

Для выхода в евроосень житомирскому Полесью нужно будет пройти трех соперников.

Днепр-1 будет формально принимать участие в жеребьевке (в паре с Академией Пушкаша из Венгрии – соперником по Q2), но днепровская команда снялась с УПЛ и в еврокубках не выступит.

За несколько часов перед жеребьевкой команды будут поделены на условные группы по 8 или 10 команд. Внутри каждой из групп команды разбиты на равное количество сеяных и несеяных (по 4 или 5).

Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Оппонент для Полесья. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 22 июля в 15:00

Лига конференций 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года