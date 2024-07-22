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Испания
22 июля 2024, 00:54 | Обновлено 22 июля 2024, 01:07
67
0

Рафа Маркес ушел. Академия Барселоны осталась без главного тренера

Каталонский клуб объявил о расторжении контракта с мексиканцем

22 июля 2024, 00:54 | Обновлено 22 июля 2024, 01:07
67
0
Рафа Маркес ушел. Академия Барселоны осталась без главного тренера
ФК Барселона. Рафа Маркес

Знаменитый мексиканский защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес покинул пост главного тренера молодежной академии «Барселоны».

Он два сезона тренировал «Барселону B». Каталонский клуб официально подтвердил прекращение сотрудничества с Рафой Маркесом.

Ожидается, что мексиканский специалист войдет в тренерский штаб сборной Мексики и станет ассистентом Хавьера Агирре. А после ЧМ-2026 Рафа Маркес сможет стать главным тренером родной сборной.

«Барселона B» под руководством Рафаэля Маркеса провела 82 матча. Каталанская молодежная команда выиграла 40 поединков, 21 раз потерпела поражение и 21 раз закончила матч вничью.

Мексиканец играл за «Барселону» с 2003 по 2010 год, в его активе – 4 трофея чемпионата Испании и 2 титула Лиги чемпионов.

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Николай Степанюк Источник: ФК Барселона
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