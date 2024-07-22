ФОТО. Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе

Звездный португальский футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе.

Криштиану, его дети и возлюбленная Джорджина Родригес развлекаются на яхте во время летнего межсезонья.

Семья отдыхает в Саудовской Аравии, на берегах Красного моря.

«Моя жизнь», – подписал фотографию португалец и поставил эмодзи-сердечко.