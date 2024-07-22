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Португалия
22 июля 2024, 01:49 | Обновлено 22 июля 2024, 01:56
194
0

ФОТО. Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе

Семья Криштиану отдыхает в Саудовской Аравии, на берегах Красного моря

22 июля 2024, 01:49 | Обновлено 22 июля 2024, 01:56
194
0
ФОТО. Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе
Twitter. Криштиану Роналду и его семья

Звездный португальский футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе.

Криштиану, его дети и возлюбленная Джорджина Родригес развлекаются на яхте во время летнего межсезонья.

Семья отдыхает в Саудовской Аравии, на берегах Красного моря.

«Моя жизнь», – подписал фотографию португалец и поставил эмодзи-сердечко.

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Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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