Португалия22 июля 2024, 01:49 | Обновлено 22 июля 2024, 01:56
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ФОТО. Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе
Семья Криштиану отдыхает в Саудовской Аравии, на берегах Красного моря
22 июля 2024, 01:49 | Обновлено 22 июля 2024, 01:56
194
0
Звездный португальский футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе.
Криштиану, его дети и возлюбленная Джорджина Родригес развлекаются на яхте во время летнего межсезонья.
Семья отдыхает в Саудовской Аравии, на берегах Красного моря.
«Моя жизнь», – подписал фотографию португалец и поставил эмодзи-сердечко.
My life ❤️ pic.twitter.com/sYWCBmDsgK— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 21, 2024
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