ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес наслаждаются солнечными днями во время летнего межсезонья.

Криштиану и Джорджина отдыхают в Саудовской Аравии, где помочили ноги в Красном море.

Также Роналду показал, что любит ездить на велосипеде.

«Счастливые дни», – подписал фото португалец, который даже во время отдыха находится в идеальной форме.

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