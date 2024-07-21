Другие новости21 июля 2024, 11:20 | Обновлено 21 июля 2024, 11:43
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ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
Криштиану и Джорджина в Саудовской Аравии
21 июля 2024, 11:20 | Обновлено 21 июля 2024, 11:43
1452
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Звездный португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес наслаждаются солнечными днями во время летнего межсезонья.
Криштиану и Джорджина отдыхают в Саудовской Аравии, где помочили ноги в Красном море.
Также Роналду показал, что любит ездить на велосипеде.
«Счастливые дни», – подписал фото португалец, который даже во время отдыха находится в идеальной форме.
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