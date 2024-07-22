Не у Реала! Назван клуб, у которого лучшие шансы на победу в ЛЧ 2024/25

Авторитетный портал Score 90 обнародовал шансы футбольных клубов на победу в Лиге чемпионов 2024/25.

Больше всего шансов на триумф в главном еврокубке у «Манчестер Сити» – 25%. Вторым в рейтинге идет действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал», шансы которого составляют в 20%.

В топ-5 также попали лондонский «Арсенал» (8%), «Ливерпуль» (7%) и каталонская «Барселона» (7%).

Ранее портал Score 90 назвал главного фаворита на Золотой мяч 2024.

Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов 2024/25