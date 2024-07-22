Лига чемпионов22 июля 2024, 01:55 |
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Не у Реала! Назван клуб, у которого лучшие шансы на победу в ЛЧ 2024/25
Score90 считает, что трофей должен выиграть «Манчестер Сити»
22 июля 2024, 01:55 |
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Авторитетный портал Score 90 обнародовал шансы футбольных клубов на победу в Лиге чемпионов 2024/25.
Больше всего шансов на триумф в главном еврокубке у «Манчестер Сити» – 25%. Вторым в рейтинге идет действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал», шансы которого составляют в 20%.
В топ-5 также попали лондонский «Арсенал» (8%), «Ливерпуль» (7%) и каталонская «Барселона» (7%).
Ранее портал Score 90 назвал главного фаворита на Золотой мяч 2024.
Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов 2024/25
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Бред. Мадридский Реал всегда фаворит.
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