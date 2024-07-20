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20 июля 2024, 07:11 | Обновлено 20 июля 2024, 07:59
589
1

Не у Родри и Джуда! Назван игрок, у которого лучшие шансы на Золотой мяч

Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора

20 июля 2024, 07:11 | Обновлено 20 июля 2024, 07:59
589
1
Не у Родри и Джуда! Назван игрок, у которого лучшие шансы на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем

Авторитетный портал Score90 обнародовал обновленные шансы футболистов на Золотой Мяч.

Больше всего шансов выиграть Золотой мяч у бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора – 35%. Чуть меньше шансов у лучшего игрока Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити» – 32%.

После Евро-2024 существенно уменьшились шансы у английской звезды «Реала» Джуда Беллингема – 11%. В топ-5 также попал Дани Карвахаль из «Реала» (7%) и Лионель Месси из «Интер Майами» (4%).

Ранее букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка.

Шансы на Золотой мяч 2024 от портала Score 90

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Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Лионель Месси Родри Дани Карвахаль Золотой мяч
Дмитро Олійник Источник: Score90
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Bulbinder
месси обьективно "лучше",как и половина его мячей
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