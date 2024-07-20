Не у Родри и Джуда! Назван игрок, у которого лучшие шансы на Золотой мяч
Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора
Авторитетный портал Score90 обнародовал обновленные шансы футболистов на Золотой Мяч.
Больше всего шансов выиграть Золотой мяч у бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора – 35%. Чуть меньше шансов у лучшего игрока Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити» – 32%.
После Евро-2024 существенно уменьшились шансы у английской звезды «Реала» Джуда Беллингема – 11%. В топ-5 также попал Дани Карвахаль из «Реала» (7%) и Лионель Месси из «Интер Майами» (4%).
Ранее букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка.
Шансы на Золотой мяч 2024 от портала Score 90
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