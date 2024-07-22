Легендарный Надаль оценил поражение в финале турнира в Бостаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который является 22-кратным победителем турниров серии Grand Slam, поделился эмоциями от поражения португальцу Нуну Боржесу (3:6, 2:6) в финале грунтового турнира ATP 250.

«Прежде всего поздравляю Нуну. Ты провел отличную неделю и заслуживаешь титула больше, чем кто-либо другой. Наслаждайся моментом. Выиграть титул – особенный случай. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провел здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом. Мне было очень радостно на корте. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Он играл очень-очень хорошо», – признался Надаль в послематчевом интервью.

Как известно, 27-летний Боржес завоевал первый титул в карьере. 38-летний Надаль провел 131-й финал в карьере (92 победы и 39 поражений) и первый – с июня 2022 года.