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ATP
22 июля 2024, 02:45 | Обновлено 22 июля 2024, 02:51
56
0

Легендарный Надаль оценил поражение в финале турнира в Бостаде

Испанец в решающей встрече проиграл Нуну Боржесу

22 июля 2024, 02:45 | Обновлено 22 июля 2024, 02:51
56
0
Легендарный Надаль оценил поражение в финале турнира в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который является 22-кратным победителем турниров серии Grand Slam, поделился эмоциями от поражения португальцу Нуну Боржесу (3:6, 2:6) в финале грунтового турнира ATP 250.

«Прежде всего поздравляю Нуну. Ты провел отличную неделю и заслуживаешь титула больше, чем кто-либо другой. Наслаждайся моментом. Выиграть титул – особенный случай. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провел здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом. Мне было очень радостно на корте. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Он играл очень-очень хорошо», – признался Надаль в послематчевом интервью.

Как известно, 27-летний Боржес завоевал первый титул в карьере. 38-летний Надаль провел 131-й финал в карьере (92 победы и 39 поражений) и первый – с июня 2022 года.

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Рафаэль Надаль – Нуну Боржес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рафаэль Надаль Нуну Боржес ATP Бостад
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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