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ATP
21 июля 2024, 16:46 | Обновлено 21 июля 2024, 17:17
290
0

Надаль проиграл финал в Бостаде, соперник добыл дебютный титул ATP

Испанский теннисист проиграл Нуну Боржесу

21 июля 2024, 16:46 | Обновлено 21 июля 2024, 17:17
290
0
Надаль проиграл финал в Бостаде, соперник добыл дебютный титул ATP
ATP. Нуну Боржес

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) не сумел выиграть грунтовый турнир ATP 250 в Бостаде.

В финале испанец проиграл седьмому сеяному португальцу Нуну Боржесу (№51 ATP).

Бостад. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Нуну Боржес (Португалия) – 3:6, 2:6

Это был 1-й очный матч теннисистов.

Боржес впервые в карьере играл в матче за титул на уровне ATP, а также всего вторым представителем своей страны, который выиграл титул ATP.

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Рафаэль Надаль ATP Бостад Нуну Боржес
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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