Надаль проиграл финал в Бостаде, соперник добыл дебютный титул ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) не сумел выиграть грунтовый турнир ATP 250 в Бостаде.

В финале испанец проиграл седьмому сеяному португальцу Нуну Боржесу (№51 ATP).

Бостад. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Нуну Боржес (Португалия) – 3:6, 2:6

Это был 1-й очный матч теннисистов.

Боржес впервые в карьере играл в матче за титул на уровне ATP, а также всего вторым представителем своей страны, который выиграл титул ATP.