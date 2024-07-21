Надаль проиграл финал в Бостаде, соперник добыл дебютный титул ATP
Испанский теннисист проиграл Нуну Боржесу
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) не сумел выиграть грунтовый турнир ATP 250 в Бостаде.
В финале испанец проиграл седьмому сеяному португальцу Нуну Боржесу (№51 ATP).
Бостад. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Нуну Боржес (Португалия) – 3:6, 2:6
Это был 1-й очный матч теннисистов.
Боржес впервые в карьере играл в матче за титул на уровне ATP, а также всего вторым представителем своей страны, который выиграл титул ATP.
NUNO BORGES DERROTOU NADAL E CONQUISTA O PRIMEIRO TORNEIO ATP DA CARREIRA, EM BÅSTAD! 🏆pic.twitter.com/CzoXQmsUoP— B24 (@B24PT) July 21, 2024
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