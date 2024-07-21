Коноплянка назвал клуб, в котором хотел бы закончить карьеру

34-летний Евгений Коноплянка, который не так давно официально уведомил о завершении своей игровой карьеры, рассказал о клубе, в котором хотел бы завершить свои профессиональные выступления.

«Это моя мечта – мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал. Это «Днепр». Мне даже не надо было бы делать предложение – я б пешком туда пошел», – признался Коноплянка.

Евгений Коноплянка в своей карьере защищал цвета клубов «Днепр», «Севилья», «Шальке 04», «Шахтер» Донецк, «Краковия» Польша и «ЧФР» Клуж из Румынии.