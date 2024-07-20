ВИДЕО. Звезда Реала устроил пранк в Нью-Йорке

Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор устроил забавный пранк в Нью-Йорке в музее восковых фигур Мадам Тюссо.

Винисиус прикинулся собственной восковой фигурой. В тот момент, когда посетители музея подходили к нему фотографироваться, он начал шевелиться и этим пугал посетителей.

Ранее Винисиуса назвали главным фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2024.