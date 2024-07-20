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20 июля 2024, 16:18 |
745
0

ВИДЕО. Звезда Реала устроил пранк в Нью-Йорке

Винисиус Жуниор прикинулся собственной восковой фигурой

20 июля 2024, 16:18 |
745
0
ВИДЕО. Звезда Реала устроил пранк в Нью-Йорке
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор устроил забавный пранк в Нью-Йорке в музее восковых фигур Мадам Тюссо.

Винисиус прикинулся собственной восковой фигурой. В тот момент, когда посетители музея подходили к нему фотографироваться, он начал шевелиться и этим пугал посетителей.

Ранее Винисиуса назвали главным фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2024.

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Винисиус Жуниор видео
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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