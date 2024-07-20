Другие новости20 июля 2024, 16:18 |
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ВИДЕО. Звезда Реала устроил пранк в Нью-Йорке
Винисиус Жуниор прикинулся собственной восковой фигурой
20 июля 2024, 16:18 |
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Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор устроил забавный пранк в Нью-Йорке в музее восковых фигур Мадам Тюссо.
Винисиус прикинулся собственной восковой фигурой. В тот момент, когда посетители музея подходили к нему фотографироваться, он начал шевелиться и этим пугал посетителей.
Ранее Винисиуса назвали главным фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2024.
Vinícius 🇧🇷 se hizo pasar por una estatua de cera en el Madame Tussauds de Nueva York. Gran momento. 😁pic.twitter.com/NI8rHKKX26— VarskySports (@VarskySports) July 19, 2024
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