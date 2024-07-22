Колумбиец Хамес Родригес намерен вернуться из Бразилии в Европу
Полузащитник инициирует разрыв контракта с клубом «Сан-Паулу»
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес в ближайшее время расторгнет контракт с бразильским клубом «Сан-Паулу».
33-летний уроженец Кукуты намерен вернуться в Европу после своей удачной игры на Кубке Америки 2024.
Как известно, колумбийская команда на все американской континентальном турнире этого года дошла до финала, в котором проиграла Аргентине со счетом 0:1.
Хамес Родригес перешел в «Сан-Паулу» летом 2023 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.
Ранее в своей карьере Хамес Родригес играл в Европы за «Порту», «Монако», мадридский «Реал», а также «Баварию», «Эвертон» и «Олимпиакос».
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